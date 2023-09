Una rete contro le discriminazioni di genere nelle aziende: il progetto del Comune

Si è parlato di violenza di genere, giovedì 14 settembre, in consiglio comunale, con una dichiarazione di Rita Bruzzone (Pd) per ricordare le 79 donne vittime di femminicidio nel 2023, e per richiamare l'Aula Rossa alle proprie responsabilità sul tema.

Replicando, l'assessora alle Pari Opportunità Francesca Corso ha spiegato che nascerà presto - sotto l'egida del Comune - una rete contro la violenza di genere e contro le diseguaglianze, anche economiche, in ambito professionale e lavorativo: a essere coinvolte saranno anche alcune grandi aziende genovesi che contribuiranno a scrivere un manifesto che raccoglie 'best practice' contro le discriminazioni sul lavoro. "Il network - ha spiegato Corso - deriva da un esperimento sullo smart working avviato durante la pandemia".

“La battaglia per eliminare questa gravissima emergenza sociale, che miete ogni anno centinaia di vittime solo nel nostro Paese, non può vedere protagoniste le sole donne - ha detto Rita Bruzzone -. Per superare la cultura patriarcale che determina ancora oggi la presenza di forti disuguaglianze strutturali fra uomini e donne, che troppo spesso sfociano in violenza, è necessario un impegno collettivo e una presa di responsabilità da parte degli uomini”