Report e la puntata sulla sanità in Liguria. M5s e Pd: "Silenzio assordante della giunta"

All'indomani della puntata di Report, il programma su Rai Tre che domenica ha parlato della sanità pubblica in Liguria, l'opposizione attacca la giunta regionale.

È possibile rivedere l'inchiesta su RaiPlay a questo link.

“Il silenzio assordante della giunta ligure dopo la bomba sganciata da Report grida vendetta in una Regione notoriamente logorroica in ambito comunicativo - dicono i consiglieri regionali del M5s Fabio Tosi e Paolo Ugolini -. Basta un niente, anche l’evento più fallimentare spacciato per un successo senza precedenti, per scatenare note stampa e lanci social costruiti a tavolino per confondere le acque. Ma non appena i giornalisti lanciano inchieste indigeste, ecco che tutto tace”.

Il programma ha toccato tutte le province liguri: dal pronto soccorso di Albenga declassato a punto di primo intervento al Felettino della Spezia, incompiuto, dal punto nascite di Pietra Ligure all'ospedale di Rapallo, passando per la situazione del Galliera a Genova, delle case di comunità, e infine dei reparti di eccellenza lasciati alla deriva. "La Regione - aggiungono i consiglieri - continua a ignorare le vere esigenze dei cittadini; a contestare i dati, tra cui quelli della Corte dei conti secondo cui la Liguria è all’ultimo posto per il recupero delle liste d’attese; a fare promesse che non può mantenere; a tagliare servizi. E come se ne esce? Dichiarando che nella classifica delle liste di attesa 'non si vince nulla' o che 'si potrebbe mettere un Punto nascita a ogni semaforo' e troveremmo comunque 'gente che partorisce in strada. Dopo questa puntata l'intera giunta Toti e la sua maggioranza dovrebbero solo sprofondare nell'imbarazzo e chiedere scusa ai cittadini".

Aggiunge Luca Garibaldi, capogruppo Pd: "Report dà una fotografia molto cruda ma realistica dello stato della sanità nella nostra regione, tra ospedali che cadono a pezzi, in attesa di realizzare quelli nuovi, carenze storiche di personale e una gestione regionale in cui non si sa neppure quanto sia il personale che servirebbe per rimettere in carreggiata il sistema sanitario ligure. Quello che si sa, invece, è che sia dal lato dei conti che dell'organizzazione, la nostra sanità sta peggiorando di settimana in settimana, e il rischio di una rapida e irreversibile implosione del sistema non è lontano. In consiglio porterò il tema della qualità delle prestazioni fatte dal privato o dal privato accreditato, che in alcuni casi si comportano da 'discount della salute', con esami a costi molto inferiori ma di discutibile qualità. E visto che si parla di salute e non del prezzo di una scatoletta di tonno, su questo tema vorrei tornare. La fuga degli specializzandi è infine uno degli indicatori di prospettiva: la regione ha fame di medici e di sanità pubblica, ma qui i giovani non scommettono più".

La Lista Toti in una nota stampa ha replicato ai consiglieri di opposizione, dicendo che "alla redazione di Report è stata resa un'intervista di oltre due ore, ridotta questa sì al silenzio, ma dai tagli dei servizi. Se ci sono stati governi che hanno tagliato fondi alla Sanità pubblica sono stati gli ultimi governi di centrosinistra e quelli a guida Giuseppe Conte. Nella scorsa finanziaria, il centrodestra ha aumentato di 2 miliardi gli stanziamenti e in questa ne sono stati annunciati ulteriori 3, forse 3,5 in più. La redazione di Report, nonostante ne fosse informata, ha citato il dato della Corte dei Conti che vedrebbe la Liguria all'ultimo posto per recupero delle attese, ma che è un dato parziale, che è stato segnalato alla stessa Corte e quindi integrato. Ma questa ricostruzione della realtà, ovviamente, non faceva gioco ed è stata omessa. Se c'è stato silenzio, non è certo stato quello della Regione Liguria".