Report Ambrosetti, Pd: "Nessun record, siamo in fondo per energia rinnovabile, imprese femminili e laureati"

“Il report Ambrosetti è un lavoro serio, e anche nel comunicare i dati, per enfatizzare alcuni risultati, mi aspettavo altrettanta serietà nelle dichiarazioni, altrimenti anche il report viene svilito. È ovvio che la Regione Liguria sia al primo posto per l’economia del mare, dei Teu movimentati, del fatturato della floricultura e secondo per numero di croceristi, i dati positivi su queste voci sono da considerarsi scontati, sono il risultato di una storia e di quelle che sono le peculiarità della nostra Regione, sarebbe incomprensibile trovarsi al di sotto di queste posizioni": queste le parole del Pd della Liguria che ha analizzato il report, scoprendo che la nostra regione è ultima o comunque in basse posizioni rispetto a diversi parametri.

"Quello che ci deve preoccupare - continua il Pd con il suo segretario regionale Davide Natale - è che la Liguria è ultima per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sedicesima per la raccolta differenziata e per conferimento rifiuti in discarica e sempre sedicesima per la presenza di imprese femminili e per i bambini zero-due anni iscritti al nido; undicesima per il tasso di occupazione femminile e quattordicesima per la percentuale di laureati. E siamo anche decimi nella speranza di vita. In pratica lì dove le politiche della Giunta Regionale dovrebbero incidere assistiamo a un vero e proprio fallimento".

Il Pil pro capite è aumentato del 5,1% "ma in termini assoluti è tra i più bassi di tutto il nord. Mentre per il reddito pro capite, noi siamo al decimo posto sotto tutte le regioni del Nord, comprese Lazio, Toscana ed Emilia Romagna. La Regione inoltre dimentica un dato: nel 2022, la Liguria registra l’aumento maggiore di povertà assoluta con un +8,5%. E ha avviato progetti del Pnrr per meno del 27% dei suoi fondi e ne ha aggiudicati solo il 7,5%. C’è quindi poco da gioire e tanto ancora su cui lavorare” così il segretario del Pd Liguria Davide Natale commentando i dati e le dichiarazioni del presidente della Regione Liguria Toti.