Prefettura, cambio ai vertici: arriva Renato Franceschelli

Il nuovo prefetto arriva da Padova e sostituisce Carmen Perrotta, che diventa capo dipartimento per l’amministrazione generale a Roma

Renato Franceschelli è il nuovo prefetto di Genova. La nomina è arrivata lunedì sera, in concomitanza con il consiglio dei ministri, dopo l’annuncio che l’attuale prefetta, Carmen Perrotta, lascia il capoluogo ligure per Roma.

Perrotta lascia assumerà le funzioni di Capo del dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Franceschelli arriva invece da Padova. Nato a Napoli il 3 dicembre 1957, è laureato in Giurisprudenza con lode presso l'Università Federico II di Napoli.

In passato è stato dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Capo del Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione, ha iniziato la carriera di prefetto a Siracusa, dal 13 febbraio 2017 dirige quella di Padova. Perrotta era invece arrivata a Genova nell'ottobre del 2019.