Regione, l'opposizione non sottoscrive il documento che equipara comunismo e fascismo

È mancata l’unanimità sull'ordine del giorno 'fuori sacco' presentato dal centrodestra in Consiglio regionale per equiparare e condannare in egual modo fascismo, nazismo e comunismo sulla scia di una risoluzione europea votata nel 2019. Il tema dovrà quindi essere calendarizzato e sarà portato in aula in una delle prossime sedute.

In una nota congiunta i capigruppo regionali Stefano Balleari (FdI, primo firmatario dell'odg), Stefano Mai (Lega), Angelo Vaccarezza (Cambiamo!) e Claudio Muzio (Forza Italia) hanno sostenuto le proprie ragioni: "Ora più che mai è necessario contrastare odio e violenza in tutte le loro manifestazioni. Pertanto, oggi in consiglio regionale il centrodestra ha sottoscritto un ordine del giorno che impegna la giunta a esprimere la sua totale adesione ai principi contenuti nella Risoluzione europea contro ogni totalitarismo, a celebrare il 23 agosto come la Giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari coinvolgendo le scuole sul territorio, a promuovere la documentazione del tragico passato totalitario per le vicende che hanno interessato la Liguria e ad affermare la cultura di una memoria condivisa che respinga i crimini dei regimi nazisti, comunisti, fascisti e stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato come ribadito dal Parlamento europeo. Tuttavia, i colleghi di minoranza non hanno sottoscritto l’ordine del giorno ‘fuori sacco’ e quindi, mancando l’unanimità delle firme, oggi non è stato possibile votarlo in aula. Verrà calendarizzato e discusso secondo i tempi del consiglio regionale, che certamente non saranno brevi.

"È mancata l’occasione - ha concluso il centrodestra - per condannare unanimemente, da destra e da sinistra, gesti di violenza e di odio che fanno certamente male alla nostra democrazia".