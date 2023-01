Capodanno, camerini per gli artisti negli uffici della Regione: ancora polemiche

Il primo ad accendere il dibattito, pubblicando anche alcuni scatti fotografici sui social, era stato Ferruccio Sansa nei giorni precedenti al Capodanno, ora la polemica sugli uffici della Regione trasformati in camerini per gli artisti è approdata anche in consiglio regionale. Non si placa, dunque, la bufera sull'evento finito anche nel mirino della Procura con la relativa inchiesta per turbativa d'asta.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato infatti un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta per quali ragioni, nonostante la decisione di chiudere le sedi della Regione per contenere i costi gestionali ed energetici, è stato deciso successivamente di riconvertire parte della sede di Piazza De Ferrari a backstage in occasione di Capodanno, con presumibili ulteriori costi diretti complessivi sostenuti dall’ente per la gestione di tale attività e ripristino degli spazi agli usi propri.

Giovanni Toti, presidente della giunta con delega a cultura e spettacolo, ha precisato che le misure di risparmio energetico hanno riguardato tutte le sedi della Regione e, dunque, anche gli uffici di piazza De Ferrari sono rimasti chiusi. "La decisione di fornire un supporto logistico all’evento 'Capodanno a Genova - ha aggiunto - è stata determinata dal fatto che la manifestazione ha dato una elevatissima visibilità alla città e dalla consapevolezza che sia necessario valorizzare al massimo la Liguria, cogliendo ogni opportunità, e nel modo più economico possibile".

Garibaldi ha poi affidato a un comunicato il suo punto di vista dopo la replica del presidente della Regione. "Mai vista trasformare una sede istituzionale nel backstage di un concerto - scrive - . Tra l'altro gli spazi non sono stati concessi al Comune ma alla società che ha organizzato l'iniziativa che ha anche potuto scegliere gli uffici migliori e più funzionali dopo lo sfratto di dipendenti e assessori in ferie forzate".

"Oltre all'uso improprio della sede istituzionale (non credo che Mattarella concederebbe due piani del Quirinale per un backstage) - prosegue Garibaldi - si aggiunge che non è ancora chiaro chi ha sostenuto le spese dell’organizzazione degli spazi, se la Regione Liguria o la società che ha usufruito dei camerini. In questo modo, in un colpo solo, la Regione Liguria è riuscita: a mandare in ferie forzata i propri dipendenti per far spazio a un backstage; pagare la sistemazione dei camerini e incidentalmente vanificare il piano di risparmio energetico previsto con la chiusura degli uffici pubblici dal 31 dicembre all''8 gennaio. Un pasticcio - conclude il capogruppo Pd in Regione - che oltre agli aspetti che verranno valutati dalla magistratura rappresenta un modo molto discutibile dell'utilizzo delle sedi istituzionali più come palcoscenico di eventi per iniziative mediatiche che per quelle dell’ente".