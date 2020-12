Regione, approvato il bilancio 2021-2023. Sansa: «Toti e gli emendamenti cazzuola»

Al termine di una seduta-fiume, nella serata di mercoledì 23 dicembre 2020 il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di deliberazione 1 (Medusei, Sanna, Muzio) 'Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2021-23'.

Nel corso della seduta i gruppi di minoranza hanno presentato 30 emendamenti, che sono stati respinti. Il presidente della giunta Toti aveva chiesto ai proponenti di trasformare gli emendamenti, che impegnavano a spese aggiuntive, in ordini del giorno in quanto le modifiche al bilancio in questa fase non erano possibili. La proposta del presidente Toti è stata respinta e, dunque, si è proceduto con la votazione degli emendamenti.

Nel corso della seduta sono stati presentati 20 ordini del giorno da gruppi di minoranza e 2 da gruppi di maggioranza, collegati al disegno di legge sul Bilancio della Regione e ne sono stati approvati 15. Approvato un emendamento della giunta che finanzia con 50mila euro per il 2021 la legge regionale 'Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso'.

Prima di entrare nel merito delle singole voci del bilancio, vediamo come ha commentato i lavori il leader dell'opposizione, Ferruccio Sansa.

«La discussione finale sul bilancio ieri sera in Regione è stata avviata da una premessa surreale del presidente Toti: tutti gli emendamenti dell'opposizione saranno bocciati se comportano una spesa. Come dire: se proponete di realizzare ospedali, di ristrutturare le scuole, di finanziare i giovani con partita Iva, pulizia dei torrenti, parchi naturali o compagnie teatrali minori, come chiedevamo tra l'altro noi, armatevi di cazzuola e fatevelo voi. I soldi il centrodestra li ha già spesi fino all'ultimo centesimo per aumentare i costi della politica (+863mila euro l'anno per presidente e assessori) o per fare pubblicità su TV e giornali amici (2 milioni). È nata una nuova figura politica: l'emendamento cazzuola».

Per l'anno 2021 il fabbisogno è di 24 milioni e 200mila euro. Lo scostamento, pari a 550mila euro rispetto all'anno 2020, è dovuto sia alle maggiori spese conseguenti alla nomina di un maggior numero di assessori esterni, rispetto alla precedente legislatura, e alle spese connesse all'emergenza sanitaria in corso.

Bilancio di previsione della Regione 2021-2023

Con 19 voti a favore (maggioranza di centro destra) e 10 contrari è stato approvato il Disegno di legge 9 'Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2021-23'. Le risorse effettive iscritte nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 ammontano a 5 miliardi e 600 milioni di euro. Le partite di giro iscritte sono 1 miliardo e 358 milioni di euro.

Di seguito le voci di spesa previste.