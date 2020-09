Referendum taglio parlamentari, i risultati

Si vota anche a Genova e in Liguria per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari. Si tratta dell quarto referendum costituzionale della storia della nostra Repubblica dopo quelli del 2001 (Modifica al titolo V della Costituzione), 2006 (Modifica parte seconda della Costituzione) e 2016 (riforma Renzi-Boschi). Nel primo vinse il Si, negli altri due il no. Le urne rimarranno aperte anche lunedì 21 settembre 2020 fino fino alle ore 15.

Affluenza referendum costituzionale

Affluenza al 44,46% in provincia di Genova alle ore 23 di domenica 20 settembre 2020 e al 44,07% in tutta la Liguria, dato più alto rispetto a quello nazionale (39,40%), ma è normale considerando che in molte regioni italiane non si vota anche per le elezioni ma solamente per il referendum.

Nessun Quorum

A differenza dei referendum abrogativi il referendum costituzionale non prevede il raggiungimento del quorum, ovvero la partecipazione della metà più uno degli elettori aventi diritto. La riforma costituzionale sottoposta a referendum, per essere approvata, richiede "solo" l'appprovazione della maggioranza dei voti validi, indipendentemente dal numero di persone che si recherà ai seggi, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione

Il testo del quesito referendario

Questa volta gli italiani sono chiamati a votare per approvare o respingere il testo di legge sulle "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" secondo il seguente quesito: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dalle due Camere del Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?".

Cosa si vota?

Si vota, come detto, la riduzione del numero dei parlamentari: deputati e senatori. Tre gli articoli che compongono il disegno di legge Costituzionale che è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti l'11 luglio 2019, e dalla Camera

dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'8 ottobre 2019.

L'articolo 1 della legge modifica l'articolo 56 della Costituzione riducendo il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400 e il numero degli eletti alla Camera nella circoscrizione Estero da 12 a 8.

L'articolo 2 modifica invece l'articolo 57 della Costituzione riducendo il numero dei senatori da 315 a 200 e gli eletti al Senato della circoscrizione Estero da 6 a 4. Si abbassa anche il numero dei senatori assegnati a ogni regione da 7 a 3 e lo stesso discorso vale per le province autonome di Trento e Bolzano che vengono quindi equiparate alle regioni

L'articolo 3 modifica invece l'articolo 59 della Costituzione, relativo ai Senatori a vita, che non potranno essere in nessun caso più di 5 in carica conemporaneamente. In precedenza si erano distinte due linee interpretative: quella secondo la quale ogni presidente della Repubblica poteva nominare 5 Senatori a vita indipendentemente da qualli già presenti in Senato e quella secondo la quale non dovevano essere comunque più di 5. La modifica dell'articolo 59 chiude definitivamente la questione.

L'articolo 4, infine, definisce l'entrata in vigore delle disposizioni precedenti. Ovvero dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.