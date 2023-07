Ex ospedale Recco, Brunetto e Senarega (Lega): "Se riapre è grazie al centrodestra"

Il consigliere regionale della Lega, Brunello Brunetto, (presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale) e il consigliere comunale della Lega di Recco, Franco Senarega, ricordano come l'ospedale di Recco sia stato chiuso all'epoca della giunta Burlando.

"In merito alla nuova Casa di Comunità di Recco - dichiarano Brunetto e Senarega -, i cui lavori, come riferito in aula dall'assessore competente a seguito dell'interrogazione della Lega, s'inizieranno il prossimo 15 novembre e finiranno il 15 novembre 2024, ricordiamo che con la giunta di centrodestra di Sandro Biasotti l'ospedale Sant'Antonio era stato sottoposto a completo restyling, con la dotazione di nuove sale operatorie e reparti di eccellenza come Ortopedia".

"Tuttavia, durante la giunta di centrosinistra di Claudio Burlando, l'ospedale era stato chiuso e trasformato in una semplice piastra ambulatoriale. Ora - concludono -, la giunta di centrodestra di Giovanni Toti, nell’applicazione del D.M. 77 relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, darà nuova vita a una struttura importante per il soddisfacimento delle esigenze di salute dei residenti nei Comuni del comprensorio del Golfo Paradiso".