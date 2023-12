Il sindaco dei giovani lancia nuovo organo per i rappresentanti delle superiori, Rete studenti medi: "Esiste già"

Ha sollevato polemiche il "varo" della Conferenza cittadina dei rappresentanti degli studenti degli istituti secondari di secondo grado, nuovo organo voluto dal sindaco dei giovani Benedetto Pesce Maineri. Dalla Rete degli studenti medi è arrivata la risposta: "È un tentativo di delegittimare un organo già esistente, quello della Consulta provinciale degli studenti, con un altro direttamente controllato dal sindaco dei giovani".

"Giovedì 14 dicembre - ha annunciato Maineri sui social - la prima riunione. Grazie a questa periodica riunione insieme agli assessori competenti, potremo avere una continua e aggiornata idea da parte di tanti giovani su come vivono la loro città durante i giorni di scuola, che ricoprono la maggior parte del tempo dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Siamo particolarmente orgogliosi del progetto che abbiamo deciso di portare avanti, l’istruzione e la scuola sono due punti fondamentali a cui ogni città deve badare, ma non si può mai lavorare nella maniera giusta senza consultarsi con la popolazione e i suoi rappresentanti".

Ma il nuovo organo è duramente contestato dalla Rete degli studenti medi: “La conferenza lanciata di recente dal sindaco dei giovani - dice Francesco Devoti, da poco coordinatore regionale della Rete - ci sembra l’ennesima presa in giro da parte dell’amministrazione, nonché un tentativo di delegittimare organi democraticamente eletti. Esiste infatti già la Consulta provinciale degli studenti, con la quale il sindaco dei giovani avrebbe potuto interfacciarsi senza problemi, Forse il punto non è che il sindaco dei giovani voleva un organo di democrazia. Forse il punto è che ne voleva uno direttamente controllato da lui. E dal momento che, pur candidando i suoi in consulta, ha visto che non sarebbe riuscito a vincere, ha pensato di bypassare direttamente l’organo istituzionale per crearsene uno tutto suo, dove può direzionare il dibattito e sopire le proteste"