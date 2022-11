Rapallo, il Comune acquista Villa Devoto: "Sarà un punto di riferimento per la cultura"

Il Comune di Rapallo è pronto ad acquistare Villa Devoto per trasformarlo in un punto di riferimento per la cultura in città. L'annuncio è arrivato dal sindaco Carlo Bagnasco: " È uno dei punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio convocato per il 10 novembre alle ore 21".

Il primo cittadino ha poi spiegato: "Esistono diverse finalità e molteplici vantaggi, in primo luogo, secondo un principio di buona amministrazione andiamo a ottimizzare e valorizzare il patrimonio comunale. L'operazione infatti fa seguito all’alienazione di Villa Riva, un immobile vincolato e non fruibile da parte della cittadinanza, venduto a 1 milione e 700 mila euro, a fronte di una base d’asta che era stata fissata a 1 milione e 380 mila euro generando così un plusvalore per la collettività di circa 320 mila euro".

"Questo - conclude il sindaco - ci ha consentito di andare ad acquistare una Villa meravigliosa con una storia e un legame indissolubili con la nostra città, un luogo in ottime condizioni e utilizzabile fin da subito che diventerà, anche grazie al lavoro dell’assessore al turismo Elisabetta Lai, punto di riferimento artistico e culturale, sede di eventi e associazioni, luogo di ritrovo e formazione per la cittadinanza. Ringrazio l’assessore al bilancio e al patrimonio Antonella Aonzo per aver seguito tutto il necessario iter burocratico".