Rapallo, Tari agevolata al 50%: a chi spetta e come fare domanda

"A Rapallo è stato pubblicato il bando per l’erogazione della agevolazione del 50% sulla TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2022 volto alle utenze domestiche disagiate". A darne notizia è il sindaco Carlo Bagnasco che spiega: "Fino al 30 settembre sono aperti i termini per presentare la domanda. Tra i requisiti necessari alla presentazione, l’appartenenza ad un nucleo familiare con un valore Isee non superiore a 20 mila euro".

Il Bando e la relativa domanda di contributo sono scaricabili direttamente dall’Albo Pretorio comunale, cliccando su questo link.

La domanda potrà essere presentata:

A mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Rapallo-Piazza delle Nazioni, 4 (dal lunedì al sabato dalle ore 8,45 alle ore 12,00 - martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00).

A mezzo posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it.

A mezzo raccomandata A.R.

"Il Comune di Rapallo - conclude il sindaco Bagnasco - si conferma vicino alle realtà più fragili del territorio. La nostra amministrazione ribadisce ancora una volta la forte volontà di sostenere, per quanto possibile, concittadini colpiti prima dalla crisi causata dal covid e appesantita in questo momento dal caro bollette. Ringrazio per il lavoro svolto in questo senso l’assessore al bilancio Antonella Aonzo e gli uffici comunali presieduti dal dottor Antonio Manfredi".