Italia Viva, Raffaella Paita non è più capogruppo al Senato: il testimone a Enrico Borghi

Cambio ai vertici del gruppo di Italia Viva-Azione al Senato: la senatrice ligure Raffaella Paita, ex assessora regionale ed ex candidata alla presidenza della Regione Liguria - non è infatti più la capogruppo. Al suo posto, Enrico Borghi.

"Buon lavoro a Enrico Borghi - commenta Paita - certa che con il suo equilibrio sarà un ottimo capogruppo. Grazie al gruppo Azione-Italia Viva per il prezioso lavoro svolto insieme in questi mesi al Senato". La senatrice a giugno è stata nominata coordinatrice nazionale del partito fondato da Matteo Renzi.

"Grazie a Raffaella Paita per l’impegno e l'ottimo lavoro svolto. Buon lavoro a Enrico Borghi, eletto nuovo capogruppo" recita una nota di Italia Viva. Borghi, dal canto suo, ha commentato ringraziando il gruppo per la fiducia e Paita per il lavoro: "Cercherò di esercitare questo delicato ruolo con impegno e capacità di sintesi". Il senatore è stato eletto nel Pd ed è rimasto nel gruppo dem fino al 26 aprile, per poi passare ad Italia Viva, non riconoscendosi più nei democratici dopo l'elezione di Elly Schlein alla guida del partito.