Sinistra Italiana apre la sede e raccoglie vestiti e medicinali per i bisognosi

Sinistra Italiana Genova, da sabato 4 dicembre 2021, ha deciso di aprire la propria sede di via Bobbio tra le ore 9 e le 12 tutti i sabati e ha lanciato una raccolta di beni di prima necessità (medicine e vestiti) in collaborazione con alcune associazioni genovesi: Music for Peace e la Comunità San Benedetto al Porto.

"Un'occasione di incontro - scrive Sinistra Italiana - per fare due chiacchiere e informare gli iscritti e i cittadini sulle nostre proposte e i nostri eventi. Ricordiamo alcune semplici raccomandazioni. Le medicine devono essere in confezioni integre in ogni loro parte, inclusi i blister e la data di scadenza deve essere lontana mentre i vestiti devono essere in buone condizioni e puliti".

"La raccolta andrà avanti fino a primavera - conclude il partito in una nota -, ma si prevedono ulteriori iniziative per aiutare chi ne ha bisogno".