La petizione del comitato Lungomare Canepa: "I soldi dirottati sul Waterfront tornino a Sampierdarena"

Tornino a ponente i soldi dirottati sul Waterfront di Levante: il comitato Lungomare Canepa torna alla carica con una petizione lanciata nei giorni scorsi per chiedere che i 25 milioni del Pnrr inizialmente destinati alla strada di Sampierdarena possano nuovamente essere investiti su quel territorio.

I soldi avrebbero dovuto riqualificare la zona, dando sollievo soprattutto ai cittadini che vivono vicini alla strada. Però quei fondi - complici anche alcune criticità emerse nel tempo - sono stati dirottati verso il Waterfront di Levante già da tempo. E gli abitanti di Sampierdarena si vedono condannati a vivere su quella che è diventata negli anni una vera e propria autostrada, con rumore e smog: condizioni "insostenibili", come sostiene da tempo il comitato del territorio, quando il progetto originario sarebbe stato risolutivo e avrebbe portato a una rigenerazione urbana,

"Chiediamo al Sindaco Marco Bucci - dicono i membri del comitato - di realizzare il progetto della copertura di lungomare Canepa richiesto dai cittadini e presentato dal Comune di Genova in via ufficiale durante l'assemblea pubblica del 1 luglio 2022 presso il Centro Civico Buranello. Il progetto di riqualificazione proposto da esperti e architetti in collaborazione con i cittadini del nostro comitato prevedeva la creazione di spazi verdi, piste ciclabili, una vera rigenerazione urbana che avrebbe migliorato la vita di tutti noi. L'attuale progetto che state realizzando in lungomare Canepa può essere solo un primo passo ma non sarà risolutivo del problema acustico, ambientale, urbanistico, paesaggistico e anche sociale. Il porto di Sampierdarena porta ricchezza a tutta la città ma al centro storico di Sampierdarena di cui lungomare Canepa è fulcro, in quanto cesura tra porto e città, si destinano fondi risibili e di gran lunga inferiori rispetto a quanto viene investito per grandiose opere portuali che però saranno percepite dai cittadini come ulteriori pesanti servitù".