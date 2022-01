Il pratone di via Carrara passa al Comune: "L'area sarà completamente restaurata"

Sono andate a buon fine le trattative tra Comune e Città Metropolitana per garantire un futuro al pratone di Via Carrara a Quarto. Lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci spiegando che "dal 1° gennaio il Comune ha assunto la gestione del pratone".

"Uno splendido spazio verde - ha aggiunto Bucci - che intendiamo valorizzare e restituire alla cittadinanza in tutta la sua bellezza. Un'area di 10 mila metri quadri che sarà completamente restaurata. Abbiamo ascoltato le richieste dei cittadini e nelle prossime settimane avverrà il censimento degli alberi, la sostituzione dei giochi per i bambini, la ricostruzione dei muretti, la collocazione di nuove panchine e il rinnovamento dell'intera area. Lavoriamo per ridare alla città un importante polmone verde e uno spazio fondamentale per i bambini. Un intervento fortemente voluto per rendere Genova sempre più bella".

Nelle scorse settimane il tema era approdato in consiglio comunale attraverso un'interrogazione del consigliere della Lega Davide Rossi che aveva raccolto il grido di allarme di tante famiglie e dei gestori della ludoteca presente nell'area del pratone, preoccupati per la possibile chiusura. Rossi commenta a Genova Today: "Ringrazio il sindaco e l’assessore Piciocchi per questo importante e insperato risultato, i lavori di riqualificazione di questa area erano attesi da sempre, così come i progetti di rilancio, che devono vedere però coinvolti anche i gestori del parco giochi operativo all’Interno".