Ex manicomio di Quarto: dopo l'appello delle associazioni il Comune fa chiarezza

Dopo la lettera aperta pubblicata da GenovaToday e firmata da Amedeo Gagliardi, portavoce del Coordinamento Quarto Pianeta che da anni si occupa della rigenerazione dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto, anche la politica è intervenuta sul tema. Nell'ultima seduta del consiglio comunale, martedì 8 novembre 2022, è stata discussa un'interpellanza presentata dai consiglieri Filippo Bruzzone e Francesca Ghio della lista rossoverde.

"Una situazione complessa - ha sottolineato Ghio in aula - perché dagli accordi di programma del 2013 non ci sono stati aggiornamenti dal Comune. Il Coordinamento Quarto Pianeta ancora chiede di formalizzare la presenza negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico, le associazioni svolgono attività fondamentali dal punto di vista sociale e culturale. Chiedo all'amministrazione di capire se esiste l'intenzione di convocare i soggetti interessati dall'accordo del 2013 e le realtà associative per rivedere il piano urbanistico per l'area in questione".

Per la giunta ha risposto l'assessore Mario Mascia: "Come noto a partire dal 2013, Asl 3 ha messo in atto opere di riqualificazione del compendio così detto del vecchio istituto di Quarto, volte al potenziamento dell’attività sanitaria, quale ad esempio la Casa della Salute, il recupero del Sert e la realizzazione di residenze per i malati psichici; quest’ultimo intervento risulta per altro in linea con la vocazione originaria della struttura, principalmente rivolta alla cura delle patologie psichiatriche. Sono inoltre in previsione ulteriori interventi di potenziamento dell’offerta sanitaria, attraverso la realizzazione della casa e dell’ospedale di comunità. A tal proposito Regione Liguria con una legge del 2021 ha previsto uno specifico finanziamento per l’avvio delle suddette attività che dovranno trovare spazio in ulteriori padiglioni rispetto a quelli attualmente occupati. In questo senso esiste un'esigenza di ampliamento".

"Il Comune . ha proseguito Mascia- si è quindi già reso disponibile a consentire l’utilizzo dei padiglioni previsti in cessione per l’insediamento di attività sanitarie, riconoscendone il prevalente interesse pubblico e, considerato l’impegno espresso da parte di Asl 3 ad assolvere, in luogo del Comune, al mantenimento in sito delle attività socio culturali, già da tempo operanti nel complesso, il Comune ha ravvisato l’opportunità di perseguire una revisione dell’accordo di programma in ragione della sostanziale riconversione del complesso a servizi sanitari. È stato dunque convocato apposito collegio di vigilanza in ossequio alle disposizioni del vigente accordo di programma, nell’ambito del quale sono stati coinvolti tutti i soggetti firmatari, al fine di formalizzare quanto sopra evidenziato".

"Sono quindi in corso tavoli tecnici di lavoro volti a definire concretamente il nuovo possibile scenario progettuale - ha concluso l'assessore in aula - con particolare riguardo agli aspetti infrastrutturali e del verde, che dovranno essere rimodulati al fronte dei nuovi servizi pubblici previsti. Una volta definiti tali aspetti connessi alla progettualità di Asl 3 che è in corso di definizione e sviluppo, potrà essere formalmente avviata la modifica dell’accordo di programma secondo le procedure stabilite dalla legge urbanistica regionale. Si evidenzia che le modifiche resesi necessarie non comprometteranno lo svolgimento delle attività socio culturali in corso inquanto, come già innanzi detto, Asl3 si è già impegnata a garantire loro gli attuali spazi".