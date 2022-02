Corse illegali a Quarto Alta, il Comune: "Controlli in borghese e, se serve, autovelox"

Alta velocità e corse illegali a Quarto Alta. Il tema è stato affrontato in consiglio comunale attraverso una mozione presentata da Cristina Lodi con il gruppo del Partito Democratico, modificata con alcuni emendamenti proposti da Mario Mascia di Forza Italia e approvata all’unanimità. La mozione impegna sindaco e giunta a mettere in atto soluzioni definitive con maggiori controlli, posti di blocco nelle ore serali e nuova segnaletica, ma anche ad ampliare e rifare i marciapiedi che risultano oggi dissestati e poco accessibili a passeggini o carrozzine disabili.

La consigliera Lodi ha sottolineato l'esasperazione dei residenti della zona di Quarto Alto e le problematiche sollevate dal neo Comitato Strade Sicure Levante con: "pedoni che lamentano la totale anarchia nella conduzione dei veicoli che percorrono le strade, situazioni di rischio per i bambini in un quartiere molto ricco di aree giochi all’aperto, scuole e campi sportivi, incidenti con conseguenti danni a ringhiere, mezzi posteggiati e beni comuni, rumore insopportabile, corse illegali con auto non targate e anche aggregazioni al Belvedere Pomodoro di comitive che lasciano sporcizia sull’area verde che era stata riqualificata e ad oggi è mantenuta soltanto grazie ai volontari che se ne prendono cura". In via dei Ciclamini è anche stato divelto l'unico cartello che stabiliva il limite di 30 km/h, secondo quanto specificato dal consigliere Mascia è stato divelto da ignoti.

La consigliera Lodi in aula ha anche parlato della necessità di telecamere e l'assessore alla polizia locale Giorgio Viale ha replicato: "Ricordo che nel 2021 sono stati fatti mille servizi in zona che hanno portato a 400 sanzioni, si usa il termine telecamere, ricordo che quelle di sicurezza a belvedere Pomodoro già ci sono, probabilmente serve il coraggio per chiedere degli autovelox. Confermo comunque che abbiamo fatti dei sopralluoghi e continueremo a farlo, continueremo l'attività di notte e ovviamente in borghese perché in divisa è difficile contrastare questo fenomeno, inoltre prenderemo in considerazione anche gli autovelox".