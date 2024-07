La polemica sui soldi pubblici destinati alle squadre di calcio: "1,6 milioni di euro"

Arriva anche in consiglio regionale la polemica avviata sui social sul denaro pubblico destinato dalla Regione alle squadre di calcio di Serie A, B e C della Liguria. Una querelle che dura da diversi anni.

Le domande di Sansa in aula

Il consigliere di opposizione Ferruccio Sansa ha infatti presentato un'interrogazione attraverso la quale ha chiesto alla giunta chi abbia ottenuto biglietti di ingresso allo stadio, e in che numero, da parte delle società interessate dall’applicazione della legge regionale 18 del 2021. Il consigliere ha ricordato che per il 2024/2025 la Giunta ha speso 1 milione e 600 mila euro a favore di società sportive spesso di grandi dimensioni e che la legge regionale prevede che parte dei soldi siano spesi in spot pubblicitari su tv e giornali. Nei giorni scorsi Sansa aveva anche fornito i dati sulla suddivisione delle cifre: circa 650mila euro al Genoa, 750mila euro divisi tra Sampdoria e Spezia e 160mila euro tra Entella e Sestri Levante.

La replica dell'assessore Piana

L’assessore allo sviluppo economico Alessio Piana ha precisato che i fondi del bando sono destinati solo alla promozione del territorio, attraverso l'utilizzo del marchio 'La mia Liguria' in piattaforme materiali e digitali, indumenti, spot pubblicitari e canali social e che non è, dunque, previsto l'acquisto di biglietti-omaggio verso componenti della giunta regionale o terzi. Per quanto riguarda la richiesta di chi sia il destinatario di eventuali biglietti gratuiti o a prezzo ridotto, l’assessore ha aggiunto che, trattandosi di atti liberali di singole società estranee alla Regione e di regime privatistico, non è rinvenibile alcun atto o documento.

Lista Toti: "Notevoli benefici in termini di visibilità e promozione turistica"

A Sansa ha anche replicato la Lista Toti in una nota: "Ancora una volta siamo obbligati a ribadire alcuni fatti legati a ciò che tu definisci spreco di soldi pubblici - si legge -. Da diversi anni le squadre sportive liguri sono sponsorizzate da 'La mia Liguria', un'iniziativa che ha portato notevoli benefici in termini di visibilità e promozione turistica per il nostro territorio. La scritta sulle maglie delle squadre, visibile sia agli spettatori in campo che a quelli che seguono le partite in tv, ha contribuito a far conoscere le bellezze della nostra regione a un pubblico vasto e diversificato. Grazie a questa sponsorizzazione, infatti, la Regione ha ottenuto una visibilità significativa durante le partite di Serie A, B e Lega Pro, con un investimento di poco più di 1,5 milioni di euro che non viene decurtato da alcun bilancio importante, come vorrebbe far credere, ma da fondi specifici previsti per l’attività di promozione".

Lista Toti che poi prosegue: "Ogni anno, il consigliere Sansa solleva dubbi su questa iniziativa, ma la promozione del marchio 'La mia Liguria' attraverso le squadre sportive ha portato a un aumento dell'interesse turistico verso la nostra regione, contribuendo a sostenere l'economia locale. D’altra parte, questa è solo una delle azioni messe in campo che nel tempo hanno rivalutato la nostra regione, divenuta meta turistica tra le preferite non solo dagli italiani, ma pure dai “foresti” internazionali. È forse questo che infastidisce il buon Sansa? Alla faccia degli introiti per i diversi settori dell’economia coinvolti, dai commercianti agli albergatori ai ristoratori, preferirebbe una Liguria isolata e triste? Tutto ciò che è rinascita e crescita e che sfrutta la visibilità di palcoscenici alla portata e amati da tutti come i campionati di calcio, crea un pericolo di “arrivi indesiderati”? La torta di riso, vogliamo ricordare a tutta l’opposizione, non è finita, anzi è sempre più gustosa, anche grazie al buon pesto errante e alle partite di squadre che appassionano gli italiani tutti".

