Sindaci al terzo mandato: in Liguria sono 25

Tanti sindaci al primo mandato, diversi al secondo ma non mancano nemmeno quelli al terzo: è il quadro dei comuni sotto i 5mila abitanti in Liguria secondo il dossier di OpenPolis sui sindaci in Italia.

Il focus si è reso necessario perché il decreto legge del governo che contiene le disposizioni per le elezioni 2024, interviene anche sul Tuel (testo unico enti locali) per il numero massimo di mandati consecutivi che possono essere ricoperti dai sindaci: mentre per i comuni sotto i 5mila abitanti questo limite viene eliminato, si passa da 2 a massimo 3 mandati nei comuni tra 5 e 15mila abitanti.

Questo perché spesso, specie nei comuni piccoli, è difficile trovare "volti nuovi" che vogliano assumersi grandi responsabilità con uno scarso margine di manovra. Nella Città Metropolitana di Genova è già successo che alcuni centri arrivassero alle elezioni con un solo candidato sindaco: solo per citare alcuni esempi, Portofino nel 2021 e Mele, Masone, Carasco e Moconesi nel 2019. In questi casi l'unico candidato, con la sua lista, deve superare il quorum: in caso contrario c'è il commissariamento.

Ricordiamo anche che, finora, un sindaco può ricoprire al massimo due mandati consecutivi, estesi a tre nel caso di comuni con popolazione fino a 3mila abitanti (limite poi spostato a 5mila nel 2022).

Mentre è in corso un dibattito - per ora solo a livello teorico - sul terzo mandato anche per i presidenti di Regione, tornando ai dati diffusi da OpenPolis attualmente in Liguria sono 25 i sindaci al terzo mandato. Sempre nei comuni sotto i 5mila abitanti troviamo 68 primi cittadini al secondo mandato e 90 al primo. Nei comuni tra 5 e 10mila abitanti (che nelle intenzioni del governo rientrerebbero tra quelli in cui estendere il terzo mandato) ci sono 16 sindaci al secondo mandato e 21 al primo. In totale, nella nostra regione abbiamo al momento 25 sindaci al terzo mandato, 90 al secondo e 116 al primo. I numeri in sintesi dicono che, nonostante le difficoltà, anche nei centri più piccoli i sindaci al primo mandato in realtà non sono poi così rari: anzi, per ora sono la maggioranza.

Tra l'altro occorre fare attenzione ai rischi che comporta togliere ogni limite, almeno nei centri più piccoli: "Il limite ha lo scopo di tutelare il diritto di voto dei cittadini - si era pronunciata la Corte costituzionale sulla legge regionale della Sardegna - impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo; serve a favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministratore locale".