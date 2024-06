"In Liguria mancano duemila infermieri", scontro in Regione

Durante l'ultima seduta del consiglio regionale Paolo Ugolini (Movimento 5 Stelle) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali provvedimenti attuerà per evitare il depauperamento di personale infermieristico previsto nei prossimi anni nelle Asl liguri. Il consigliere ha rilevato che negli ultimi 3 anni, 21 mila infermieri hanno presentato le dimissioni e che, secondo il sindacato Nursing Up, in Liguria mancano circa 2 mila infermieri mentre nei prossimi anni la carenza sarà ancora più pesante, per una popolazione tra le più anziane d’Europa.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato che, sulla base di alcune novità legislative nazionali, le Asl stanno valutando le iniziative da assumere e ha aggiunto che, a livello formativo, la Regione ha individuato in 700 unità gli accessi alla facoltà infermieristica per il 2023-24, che potrebbero garantire la soddisfazione della figura professionale nel medio e lungo periodo. Gratarola ha, però, rilevato che il numero di studenti in grado di conseguire la laurea triennale è inferiore al fabbisogno e che il restante fabbisogno al momento è soddisfatto da professionisti di altre regioni. L’assessore, infine, ha ricordato che il San Martino sta predisponendo il concorso per reclutare infermieri per Enti e Aziende dell’Area metropolitana di Genova.

Ugolini (M5s): "Mancano 2mila infermieri, la Regione cincischia"

Il consigliere Ugolini ha poi commentato in una nota: "Il personale infermieristico è indispensabile per il buon andamento del percorso di cura del malato e per questo motivo deve poter operare in un ambiente di lavoro dignitoso, con carichi di lavoro adeguati e rispettosi dei tempi di riposo. Peccato che in Liguria, come denunciato dall’Opi e dal Nursind Up, siano state rilevate gravi inefficienze nel reclutamento infermieristico, che avrebbe dovuto essere potenziato già ad aprile 2020. La Regione ha contezza dei dati divulgati dalle sigle sindacali? Interrogato per conoscere quali provvedimenti urgenti l’Ente intenda attuare per far fronte all’emergenza, l’assessore competente non ha risposto, limitandosi a un elenco di provvedimenti che nulla hanno a che fare con le criticità esposte".

"Ci riproviamo - ha affermato ancora Ugolini -: in Liguria mancano 2.000 infermieri e Regione ne ha contezza. Converrà dunque che si tratta di una grave carenza che ha un impatto pesantissimo sulla qualità delle cure erogate ai ricoverati. 'Pochi infermieri' significa 'poco tempo da dedicare a ciascun paziente', con evidenti conseguenze anche sulla sicurezza: ne va da sé, infatti, che un infermiere sottoposto a un carico eccessivo di mansioni e di turni, può incorrere in errori. Grave anche che continuino a mancare 800 operatori sociosanitari: laddove queste figure importantissime non vengono garantite dal servizio sanitario regionale, a supplire vengono chiamati gli infermieri, costretti dunque a un demansionamento. Poi non stupiamoci se quei pochi infermieri rimasti nei nostri ospedali scelgono di lasciare la Liguria per andare dove li pagano meglio e garantiscono loro ritmi più sostenibili".

L'assessore Gratarola: "Liguria terza in Italia per numero di infermieri"

L'assessore Gratarola, a sua volta, ha diramato una nota con alcuni dati. "Con 6,65 infermieri ogni mille abitanti la Liguria è la terza regione italiana per numero di professionisti dell’assistenza dipendenti nel sistema sanitario - ha affermato -. Il dato, certificato recentemente da un report diffuso dalla Fondazione Gimbe, certifica che il piano assunzioni è stato portato avanti negli ultimi anni, tenendo in considerazione i fabbisogni degli ospedali e delle ASL della Liguria".

"Siamo consapevoli - ha detto ancora l’assessore Angelo Gratarola - che i fabbisogni e le necessità sono crescenti. Ed è infatti prevista l’indizione di un concorso per infermieri da parte del Policlinico San Martino per personale destinato all’area metropolitana genovese. In attesa di questo, è stato avviato un percorso che possa consentire l’assunzione di infermieri in Asl 3 e negli ospedali genovesi, utilizzando la graduatoria del concorso regionale ancora disponibile per il territorio delle Asl 4 e 5. Garantendo i fabbisogni del territorio del levante, aziende e ospedali nell’area della Asl 3 potranno quindi attingere a quella graduatoria. Le stesse aziende hanno anche l’opportunità (e in alcuni casi sono state avviate le relative procedure) di indire bandi per l’assunzione di personale a tempo determinato, in attesa del concorso per assunzioni stabili che sarà definito nei prossimi mesi".

"È stata inoltre recentemente concordata la tariffa oraria di 50 euro all’ora per le prestazioni aggiuntive di infermieri e tecnici di radiologia - ha affermato l’assessore alla Sanità -, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale che consente di incrementare le ore del personale necessario nelle strutture sanitarie della nostra regione. Inoltre, non corrisponde al vero che il reclutamento di infermieri è fermo dal 2020. Come già evidenziato, a settembre 2022 è stato bandito il concorsone regionale per gli infermieri, le cui graduatorie si stanno esaurendo, e che ha portato a reclutare oltre 1.200 infermieri in tutta la regione. A questi si aggiungono gli infermieri assunti tramite il concorso del 2023 dedicato alle Asl del ponente ligure, le cui graduatorie sono in fase di scorrimento. E, come detto, nel territorio dell’area metropolitana genovese, sarà indetto in autunno un ulteriore bando".

"Per quanto concerne la programmazione - ha concluso l’assessore - va sottolineato che nell’ambito della rilevazione annuale del fabbisogno formativo per le professioni sanitarie, la Liguria ha individuato in 700 unità gli accessi alla facoltà di infermieristica per l’anno accademico 2023/24, valutando che il numero possa garantire le necessità, eventualmente implementabile con professionisti provenienti da altre regioni".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp