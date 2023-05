Centri estivi comunali al via a luglio: iscrizioni dal 21 maggio

I centri estivi comunali per i bambini fino a 6 anni si svolgeranno per quattro settimane a partire dal 3 luglio, con le iscrizioni che apriranno il 21 maggio e un contributo statale che con tutta probabilità ammonterà a 478mila euro: queste le informazioni divulgate dall'assessore Mauro Avvenente in consiglio comunale, rispondendo a un'interpellanza di Cristina Lodi.

I centri estivi, tra l'altro, si svolgeranno in 37 sedi, e saranno gestiti dal personale comunale e da cooperative che si sono aggiudicate un accordo quadro biennale.

"L'estate ormai è alle porte - ha detto Lodi in Aula Rossa - ed è importante avere certezza da parte dell'amministrazione dell’avvio dei centri estivi cittadini. Vista la possibile mancanza di trasferimento di fondi governativi dedicati all’estate per l’emergenza covid, vorrei sapere come intende procedere l'amministrazione all'organizzazione dei centri estivi".

"L’amministrazione comunale - spiega Avvenente - negli anni ha sempre utilizzato le risorse disponibili per assicurare alla famiglia una progettualità ludico ricreativa nel periodo estivo attraverso. Attraverso i finanziamenti dello Stato è stato possibile supportare tutte le attività estive gestite in proprio dal Comune. Nell’ambito del decreto legge 48/2023 è stato istituito un fondo destinato ai Comuni per iniziative da attuare dal 1 giugno al 31 dicembre 2023 per il potenziamento dei centri estivi e servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzioni educative e ricreative per i minori. Per il 2023 il fondo nazionale complessivo ammonta a 60 milioni di euro. Se non cambiano i criteri di riparto il contributo spettante al Comune di Genova si stima che possa essere pari a 478mila euro".