Il teatro Govi e l'evento su Dostoevskij, l'assessora Grosso: "Ci penseremo quando la situazione internazionale sarà diversa"

Si è tornati a parlare, in consiglio comunale, della decisione del teatro Govi di Bolzaneto di annullare il Festival internazionale di musica e letteratura russa - che aveva tra gli organizzatori il consolato russo - dedicato al duecentesimo anniversario della nascita di Dostoevskij.

La decisione, in segno di protesta rispetto all'invasione russa in Ucraina, era stata contestata da molti che avevano chiesto di lasciare la cultura fuori dalla guerra, anche se i gestori del Govi avevano chiarito che l'evento era stato annullato perché tra gli organizzatori spiccava il consolato russo e non per la figura di Dostoevskij.

L'argomento è stato affrontato da Paolo Putti, capogruppo di Chiamami Genova: "Nella complessità del momento non mi sento di esprimere giudizi, ma anzi di promuovere pace e dare una possibilità alle comunità perché, al di là delle scelte dei potenti, si possa trovare uno spirito di vicinanza e fraternità. Il festival mi sembrava un'occasione per ricordare la possibilità, pur nella diversità, di condividere la cultura. Ci sarà il modo di riprendere questo festival?".

Ha replicato l'assessora alla Cultura Barbara Grosso: "I gestori del teatro hanno comunicato al municipio la volontà di rinviare il festival. L'evento avrebbe dovuto realizzarsi con il supporto del consolato russo, ma l'invasione dell'Ucraina sta comportando anche da parte del mondo della cultura una presa di distanze dalle istituzioni russe. Anche il teatro Govi ha voluto condividere questa posizione. Ricordo che durante l'inaugurazione del teatro è stato ricordato Dostoevskij con una lettura che ha voluto mettere in luce il valore culturale dell'autore. Dialogheremo con il teatro e sceglieremo di rifare l'evento quando la situazione internazionale sarà diversa".