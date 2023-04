Puc, scontro in consiglio comunale, la delibera passa tra le polemiche

Scontro sull'urbanistica in consiglio comunale, per la votazione - martedì pomeriggio - di una delibera proposta dalla giunta che si propone di incentivare la riqualificazione ambientale e semplificare l'attuazione degli interventi modificando le norme generali e di conformità del Puc.

La delibera come prevedibile alla fine è stata approvata con i 23 voti della maggioranza, ma non sono mancate le polemiche, durate per buona parte del pomeriggio, in Aula Rossa, a partire dalle tre richieste di sospensiva arrivate dall'opposizione, bocciate. Sono comunque stati accolti10 ordini del giorno del Pd e un emendamento al testo del consigliere dem da Alberto Pandolfo relativo al mantenimento del verde nelle aree di sosta pedonali.

"Non siamo di fronte a un aggiornamento - ha detto il capogruppo Pd Simone D'Angelo - ma a una vera e propria variante che stravolge il Puc". "Prendiamo ancora qualche giorno per riflettere sul testo - ha commentato Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione - qui viene ritenuta applicabile una procedura semplificata valida solo in alcuni casi limitati. Certo, la modalità normale prevede aggravi procedimentali in più, ma sono passaggi che consentono una ponderazione maggiore in casi che possono avere gravi conseguenze sul territrorio".

"Non ho memoria di una variante al Puc portata in consiglio da questa amministrazione - ha detto Alberto Pandolfo, Pd - sempre solo aggiornamenti. Se criticate il fatto che ci siano sempre stati vulnus nelle politiche urbanistiche della città, perché non avete mai lavorato per un'azione reale e concreta? Non c'è una visione della città, solo un ricorso a 'tappulli' a seconda delle richieste ricevute. Non è questo il ruolo dell'amministrazione". "Abbiamo avuto poche ore per affrontare questo tema e cercare di capire le dinamiche alla base di queste delibere - conclude Ariel Dello Strologo (Genova Civica) -. Chiediamo di sospendere, è un'esigenza seria che la minoranza sta portando all'attenzione dell'intero consiglio".

Per i consiglieri di maggioranza, invece, il testo della delibera è chiaro: "La pratica è stata licenziata in sede di commissione - ha detto Paolo Gozzi di Vince Genova - eravamo stupiti di vedere, tra le firme di chi ha richiesto la sospensiva, anche alcuni che alcuni membri della stessa commissione". Per Stefano Costa, Forza Italia, "le norme di cui si sta parlando non prevedono la costruzione di nuovi edifici, ma introducono meccanismi di perequazione urbanistica e favoriscono l'impiego di materiali a basso impatto".

Ma cosa contesta l'opposizione? "Ciò che oggi è arrivato in Sala Rossa, presentato come un intervento di lieve entità per garantire maggiore sostenibilità ambientale - specifica il Pd in una nota - invece è una pericolosa variante che produce una deregolamentazione volta a promuovere una speculazione edilizia incontrollata. Preoccupa l'impatto e la portata delle modifiche che andrebbero, di fatto, a ridisegnare la pianificazione urbana e a stravolgerne i principi ispiratori. Preoccupa il confermarsi e il ripetersi delle stesse modalità, dove chi amministra sfugge dal dialogo con i cittadini, scegliendo di imporre scelte a colpi di maggioranza per tutelare l’interesse di pochi a scapito di quello di tutti. La chiamano Genova Meravigliosa. Lo è per qualcuno, forse. Di certo lo è per chi da oggi può costruire nuovi appartamenti e chi deve aprire nuovi supermercati. Da domani potranno senza tanti vincoli".