Psicologo di base, Garibaldi (Pd): "In Liguria era atteso a inizio anno, ma tutto tace"

Che ne è, in Liguria, del servizio di psicologia di base? A chiederlo è il consigliere regionale Luca Garibaldi, capogruppo Pd, affermando che la sperimentazione sarebbe dovuta partire a inizio anno. Invece, ancora nulla di fatto.

La proposta di istituire una legge per questo servizio risale a più di un anno fa, arrivata dai consiglieri regionali di Pd, Linea Condivisa e M5s. Le forze progressiste si erano basate su uno studio dell'Ordine degli psicologi in Liguria che aveva rilevato che 7 persone su 10 soffrono di ansia e depressione, mentre il 78% del campione ligure aveva dichiarato di essersi rivolto a uno psicologo soprattutto negli anni dopo il covid.

A fine dicembre 2023, l'introduzione dello psicologo di base nel sistema sanitario regionale, con una prima riforma da 1 milione di euro: "Una prima riforma dal costo contenuto - commenta Garibaldi - per prevedere una figura di psicologo in ogni distretto della nostra regione. L'inizio della sperimentazione sarebbe dovuta partire a inizio 2024, ma siamo a maggio e non è ancora successo nulla. Che la giunta sia stata impegnata a ripianare i conti in sanità e a continuare a privatizzare i servizi? Non è dato sapere, ma ormai giunti a metà anno, con dati sempre più elevati di problematiche legate alla salute mentale, a partire dagli adolescenti". Il consigliere dem ha annunciato che presenterà un'interrogazione sul tema per chiedere spiegazioni.