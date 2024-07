Ok alla proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale, l'opposizione attacca: "La Liguria ha perso lavoratori"

È stata approvata all'unanimità in consiglio regionale la proposta di legge per la proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale. Il provvedimento proroga di un anno l’efficacia delle graduatorie - approvate nel 2022 e in scadenza in questo 2024 - relative al profilo professionale di operatore sociosanitario e anche per altre professioni sanitarie. L'obiettivo è il rafforzamento dell’assistenza sanitaria.

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

"Il provvedimento - ha detto in aula Gianni Pastorino (Linea Condivisa), vicepresidente della commissione Sanità - dà la possibilità alle aziende sanitarie di avere più tempo per attingere alle graduatorie per reclutare nuovo personale aprendo, così, ad un potenziamento dei servizi e senza prevaricare le chance di altri giovani aspiranti a ricoprire questo ruolo".

Ma l'approvazione non è arrivata senza polemiche: "L’iniziativa - ha sottolineato Luca Garibaldi, capogruppo Pd - che permette di intervenire positivamente sulla carenza di personale, è arrivata su iniziativa della minoranza. La Liguria è fra le regioni che hanno perso negli anni una forte componente del personale sanitario a causa delle scelte assunte dalla giunta".

"Invito la giunta - è stato il commento di Davide Natale, segretario regionale e consigliere Pd - a pensare a nuovi concorsi dopo la scadenza della proroga, per implementare il personale e ampliare, così i servizi sul territorio".

Pippo Rossetti (Azione) ha lanciato l'allarme: "In commissione i rappresentanti delle aziende sanitarie hanno segnalato che l’attuale turn over non è comunque sufficiente per ottemperare alle necessità di servizio dei diversi reparti, invito la giunta a organizzare nuovi corsi di formazione per gli oss, anche per evitare lo svuotamento delle rsa private!.

"In molti ospedali - ha commentato Paolo Ugolini, M5s - i carichi di lavoro sono molto pesanti e le strutture e gli ambulatori sul territorio sono spesso inadeguati e richiedono interventi di manutenzione. La norma va nella direzione di ridurre la carenza di personale nelle strutture sanitarie liguri, auspico che la Regione prosegua in questa direzione".

La maggioranza ha votato favorevolmente, senza ricalcare le critiche dell'opposizione: "Quando le iniziative sono buone - ha detto Claudio Muzio, Forza Italia - il consiglio regionale trova compattezza. La norma dà risposte a diverse questioni e offre la possibilità di nuovi bandi. La proroga della graduatoria di un solo anno, infatti, non svilisce le aspirazioni di chi ha assunto le competenze e aspira ad arrivare alle strutture pubbliche".

"Grazie a tutta la commissione - è il commento di Alessandro Bozzano, Cambiamo con Toti - e ora analoghi percorsi siano portati avanti per il reclutamento di personale non solo sanitario, ma anche tecnico in modo da agevolare i piccoli Comuni, che soffrono una carenza di organico in questi settori".