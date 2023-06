La proposta del Pd: "Retribuire chi lavora nel contesto di eventi organizzati dal Comune"

Stabilire una giusta retribuzione da corrispondere a chi lavora nel contesto di eventi organizzati dalla pubblica amministrazione: è questa la proposta del Pd, presentata in conferenza stampa martedì pomeriggio.

L'idea annunciata dal gruppo comunale dem "offre una soluzione a una situazione che finora ha visto centinaia di giovani lavorare, di fatto, gratis per il comune di Genova. Fra proposte di vero e proprio 'lavoro' non retribuito per mansioni altamente qualificate e richieste di pseudo volontariato, spesso previsto per eventi organizzati dal pubblico, ma che vedono ampi margini di profitto per i privati, sono moltissimi i giovani che quest’anno hanno lavorato senza ricevere alcun compenso - rimarcano i consiglieri -. Non è pensabile costruire la “città del futuro” senza riconoscere il giusto compenso a chi lavora - soprattutto se a non farlo è la stessa amministrazione comunale. Genova ha un problema strutturale dell’offerta lavorativa, un problema drammatico se si analizza quella rivolta ai giovani".

"La maggior parte delle forze presenti in aula, a livello nazionale, sostiene la necessità di un salario minimo” dichiara il capogruppo Simone D’Angelo. “Per questo, siamo fiduciosi che la nostra proposta incontrerà il favore non solo dell’opposizione, ma anche di un’ampia parte della maggioranza, permettendo così di approvare un proposta che costituisce un passo fondamentale per garantire maggiori tutele a chi lavora".

Alla conferenza stampa ha partecipato anche Genova che Osa, che ha fatto del lavoro sottopagato (o non retribuito) il suo cavallo di battaglia: "Genova che osa è impegnata a lottare contro i cattivi lavori. Quelli offerti dalla pubblica amministrazione è solo la punta dell'iceberg ma è particolarmente negativa proprio perché è un ente pubblico a sfrutta il lavoro delle persone - dichiara Lorenzo Azzolini di Genova che osa, che ha partecipato alla conferenza stampa -. In questi mesi la nostra attività di inchiesta ha rivelato come, a fronte di quasi 1 milione di euro già pagato ai dirigenti dell'Ocean Race le 8900 ore di lavoro svolto da 230 volontarie e volontari non saranno retribuite. Un danno e una beffa, ora basta. Bucci deve pagare chi lavora".