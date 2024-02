Una legge regionale per il fine vita in Liguria: cosa prevede la proposta

Tempi rapidi e certi per la verifica dei requisiti di chi vuole richiedere il suicidio medicalmente assistito, con una risposta della commissione medica entro 20 giorni dalla richiesta presentata alla Asl e, in caso di esito positivo, prestazione garantita entro una settimana. È questo l'obiettivo della legge regionale sul fine vita promossa dal consigliere di Linea condivisa Gianni Pastorino e sottoscritta anche da Pd, M5s e Lista Sansa. La proposta è stata presentata a Genova nella mattinata di oggi, lunedì 5 febbraio, in presenza di Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni, e arriva dopo la richiesta di raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare bocciata per due volte dagli uffici legislativi della Regione.

"Questa legge - dice Gallo - non introduce nuovi diritti, perché questi sono già garantiti dalla sentenza della Corte costituzionale dopo il caso Cappato, immediatamente applicabile e non impugnabile. Ma serve per stabilire tempi certi intervenendo nell'attività propria della parte sanitaria della Regione".

In Liguria, secondo i dati della Luca Coscioni, su 209 Comuni che hanno risposto al suo censimento, sono stati depositati 6.903 testamenti biologici, uno ogni 173 abitanti, più della media che ne ha uno ogni 212. Inoltre per il referendum sul fine vita, in Liguria erano state raccolte 18.535 firme e alla infoline dell'associazione sono già arrivate 166 richieste di informazioni. "La bocciatura della richiesta di raccolta firme è stata un'azione inqualificabile da parte dell'ufficio legislativo regionale - dice la referente ligure dell'associazione Jennifer Tocci - ed eravamo già pronti per un'azione giudiziaria, ma non vogliamo iniziare uno scontro con la Regone, preferiamo una convergenza tra eletti".

Ma se anche questa azione dovesse essere bloccata, l'organizzazione sarebbe pronta a riprendere l'iter giudiziario.

Pastorino (Linea Condivisa): "La Liguria sia la prima ad approvare questa legge"

"Sarebbe una soddisfazione enorme se la Liguria fosse la prima regione ad approvare questa legge - afferma il primo firmatario, Gianni Pastorino di Linea Condivisa - inizieremo un lavoro di raccolta di adesioni dei singoli consiglieri".

Per il capogruppo del M5s, Fabio Tosi, "questo è un atto di civiltà: non si sta andando a creare qualcosa di nuovo, ma si vogliono solo garantire tempi certi per il riconoscimento di un diritto sancito dalla Corte costituzionale".

Il capogruppo del Pd, Luca Garibaldi, auspica che "non ci siano tecniche dilatorie per non portare la proposta in aula. Se la Regione si candida ad assumere sempre più competenze anche in materia di salute con l'autonomia differenziata, questo è un campo di prova".

La proposta di legge è stata firmata anche dalla Lista Sansa: "Troppi diritti in Italia sono scritti solo sulla carta - afferma il capogruppo Ferruccio Sansa - Se siamo Stato e comunità non dobbiamo lasciare sole persone che stanno vivendo un momento così complesso".

Favorevole anche l'ex parroco di Bonassola sospeso

Alla presentazione della proposta anche don Giulio Mignani, ex parroco di Bonassola sospeso a divinis per le sue posizioni troppo progressiste: "Gran parte del mondo cattolico è favorevole - afferma il sacerdote - mi spiace che non sia stata fatta la raccolta delle firme perché sarebbe venuta fuori la voce dei cittadini. Questa proposta di legge non solo è di buon senso, ma è anche caritatevole ed evangelica".