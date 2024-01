Pronto soccorso (ancora) in tilt, Pd: "Cittadini costretti per ore in condizioni inumane"

Giovedì 4 gennaio è stata un'altra giornata difficile per i pronto soccorso della Liguria molto affollati, specialmente quelli del Galliera, del San Martino e dell'Evangelico (Voltri) di Genova, e dell'ospedale del Tigullio a Lavagna, secondo i dati pubblicati sull'app Pronto Soccorso Live.

E a puntare il dito contro la gestione della sanità ligure è ancora una volta il Pd, tramite il segretario regionale Davide Natale e il consigliere Armando Sanna: "Anche giovedì decine di persone che si sono recate nei pronto soccorso ci hanno contattato, per dire che quella che si sono trovati di fronte è una situazione inumana, nonostante la grande abnegazione di medici e personale sanitario, ormai allo stremo. Al San Martino le persone sono costrette in barella per ore o giorni senza sapere se e quando riceveranno una visita. La privacy è completamente azzerata".

Insomma, per i dem "la sanità ligure è allo sbando per la cattiva gestione della giunta Toti che non ha saputo colmare le carenze, assumere nuovo personale e rafforzare la sanità pubblica. I liguri, soprattutto durante le feste, fanno i conti con un servizio di guardia medica insufficiente e pronto soccorso sovraffollati, con il rischio che a volte chi deve curarsi rinuncia o rimanda. Servono misure per reperire nuovo personale, i bandi finora indetti si sono dimostrati incapaci di attrarre medici e infermieri che cercano altrove la propria collocazione".

È seguito un botta e risposta con la Lista Toti, che ha accusato il Pd di diffamare il personale sanitario, ricordando che quest'anno c'è un'affluenza ai pronto soccorso maggiore rispetto al solito: "Si sostiene che le persone sono costrette in barella per ore o giorni senza sapere se e quando riceveranno una visita. Accusa gravemente diffamatoria nei confronti del personale sanitario".

"La Lista Toti deforma la realtà - replicano i due consiglieri regionali del Pd - per difendere l'indifendibile".