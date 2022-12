Piano festività per i pronto soccorso, l'opposizione: "Misure tardive, percorso non definito"

L'opposizione in consiglio regionale ha attaccato con un duro comunicato il piano per i pronto soccorso presentato dal presidente Giovanni Toti nella giornata di venerdì 16 dicembre 2022. Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Luca Garibaldi (Partito Democratico), Ferruccio Sansa (Lista Sansa) e Fabio Tosi (MoVimento 5 Stelle) hanno snocciolato perplessità e dubbi.

"Il piano presentato ieri dal Presidente Giovanni Toti per la gestione dei casi a bassa complessità legati al virus influenzale è una risposta tardiva alle esigenze del territorio - scrivono i consiglieri di minoranza -. Gli strali di Toti contro i direttori sanitari e il tardivo piano straordinario presentato ieri denotano una preoccupante disorganizzazione nella gestione della sanità ligure. Sono evidenti alcune questioni di metodo: soltanto adesso si pensa ad un piano di gestione dell’emergenza quando la situazione è sfuggita di mano, con centinaia di persone stipate nei pronto soccorsi, ambulanze in coda per ore, reparti sovraffollati. Una situazione insostenibile, nonostante l’incessante impegno degli operatori sanitari, lavoratrici e lavoratori cui Toti potrebbe imporre un eventuale blocco delle ferie per carenza di operatori sociosanitari. Carenze di cui Toti e la Regione sono i primi responsabili. Da più di tre mesi infatti ci sono rallentamenti e ritardi nelle assunzioni di personale. Solo qualche giorno fa, su pressione delle opposizioni, Alisa ha avviato una ricognizione urgente delle necessità di personale sia infermieristico che Oss da poter assumere dalle graduatorie in corso".

"Evidenziamo anche - proseguono i consiglieri di opposizione - i continui ritardi nel trovare un accordo sulla copertura dei giorni festivi, dei sabati e delle domeniche con i medici di famiglia che rappresentano uno dei pilastri della medicina territoriale. Non si capisce bene poi il ruolo del nuovo assessore regionale alla Sanità visto che Toti continua a fare dichiarazioni e uscite mediatiche in solitaria e, nei fatti, a guidare la sanità ligure".

"Insomma - concludono - un caos organizzativo e gestionale che rischieranno di pagare i pazienti e i lavoratori e le lavoratrici con maggiore stress e carico lavorativo durante quest’ultimo periodo dell’anno. Il Piano presentato è una misura emergenziale, tardive e senza un percorso definito con le stesse strutture sanitarie, né risolutiva dei gravi problemi della sanità ligure. Sottolineiamo ancora una volta la necessità di investire maggiormente sul personale sociosanitario. C’è un enorme richiesta e bisogno di medici, infermieri, Oss e tecnici che ogni giorno sono costretti a lavorare in emergenza. Dal 2015 Toti ha deciso di massacrare la sanità pubblica, evitando l’assunzione di figure sociosanitarie in Liguria. Serve una riorganizzazione vera a partire dal rapporto coi medici di famiglia perché la difesa del diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine liguri passa anche dalla difesa della medicina territoriale".