Privatizzare il porto? Pd e sindacati allarmati per la proposta di Tajani

Ha suscitato parecchie reazioni il discorso del vicepremier Antonio Tajani al meeting di Cl a Rimini: per trovare più fondi per il bilancio dello Stato, in sintesi, il vicepresidente del Consiglio pensa alle privatizzazioni ad esempio dei porti (tra cui finisce anche quello di Genova). Insomma, vendere per fare cassa. Un'operazione tra l'altro difficile da realizzare, visto che entra in gioco il demanio marittimo.

Il Pd: "Privatizzazioni contro ogni interesse pubblico"

Ma la proposta ha fatto saltare sulla sedia il Pd ligure e genovese: "L’idea che le destre hanno dei sistemi portuali è nemica dei beni pubblici e della concorrenza, dalla Liguria vogliamo far arrivare un secco no a Tajani che parla di privatizzare i porti" dichiarano Davide Natale, segretario dem ligure, e Simone D'Angelo, segretario Pd Genova. "Cosa intende il vicepresidente del Consiglio per privatizzare? Eliminare il regolatore pubblico? Vendere il demanio marittimo? Il prossimo passo, per coprire i buchi di bilancio, è la vendita del Colosseo?".

Sul caso interviene anche la deputata ligure Valentina Ghio (Pd) che chiede l'intervento di Salvini: "Smentisca l'intenzione di far cassa per sanare il bilancio svendendo i porti pubblici. Chiediamo di discutere le proposte della risoluzione sulla portualitá presentata dal Pd in commissione Trasporti alla Camera che parte proprio dal rafforzamento del ruolo pubblico nella definizione delle politiche portuali".

La questione del commissariamento di Autorità di sistema portuale

A Genova, tra l'altro, sul tavolo c'è la questione del commissariamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con Signorini nuovo ad di Iren. "È fuori dubbio - continuano Natale e D'Angelo - che lasciare la gestione di partite importanti per il futuro della portualità genovese a un commissario significa ritardare molte decisioni per le quali il fattore tempo non è secondario. Prima tra tutte la stesura del piano regolatore di Sistema Portuale".

Su quest'ultima questione si sono espressi anche, non senza preoccupazioni, Cgil, Cisl e Uil. I temi che dovranno essere affrontati dal futuro commissario sono tanti e importanti, tra cui il piano regolatore e il tema della sicurezza sul lavoro, chiedendo anche un presidio di primo soccorso in porto. "Ribadiamo la necessità di portare a termine una serie di confronti importanti, aperti già da tempo. In particolare il tema delle emergenze in ambito portuale e la procedura di accesso dei mezzi di soccorso deve essere aggiornata così come condiviso anche dagli enti interessati. A tal proposito alcuni infortuni avvenuti in questi mesi evidenziano la necessità di agire in questo senso". Temi importanti soprattutto in previsione dei lavori previsti che, con i tanti cantieri già presenti, renderanno la viabilità portuale più caotica.

Porto e cassoni, a settembre nuova manifestazione a ponente

Sempre sul fronte del porto di Genova, infine, la questione del ponente, con i comitati che confermano di volersi organizzare per una nuova grande manifestazione a settembre. "Sul sesto modulo della piattaforma portuale di Pra' - fanno sapere i comitati del territorio uniti - al posto della pista ciclopedonale che ci era stata promessa, se non cambierà nulla saranno realizzati '15 piccoli cassoni e un'area che fungerà da cantiere logistico', con il parcheggiamento e la movimentazione dei 'grandi' cassoni e di tutti i materiali propedeutici alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova, l'ennesima presa in giro".

Infine il Comitato Palmaro, sui suoi canali, ultimamente ha risposto in maniera secca al presidente dei terminalisti di Genova che ha parlato del fatto che il porto dovrebbe dare spazio ai passeggeri e ampliarsi a Pra': "L’idea di espandere il porto a discapito dell’area di Prà è una minaccia diretta all’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini. La presunta volontà di 'tombare' e 'cementificare' parte del territorio è un affronto alla bellezza naturale e alla storia di Genova. I residenti hanno il diritto di vivere in un ambiente sano e piacevole, e nessun piano di sviluppo dovrebbe mettere a repentaglio questa prerogativa".