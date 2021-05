Primo Maggio, i messaggi di Toti e Bucci ai lavoratori

Anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, hanno voluto commentare questo Primo Maggio, festa dei lavoratori, in tempo di pandemia di coronavirus. Entrambi con parole di fiducia e speranza verso il futuro.

«Abbiamo fiducia di essere quasi alla fine di un periodo difficile, che ha lasciato un segno indelebile, ma che saremo capaci di superare - ha detto il sindaco Marco Bucci - La nostra città ha risorse, progetti ed entusiasmo per poter gestire il proprio domani, svilupparsi, creare nuove occasioni e posti di lavoro. Vogliamo essere la città ideale dove vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero: tre caratteristiche che sono anche tre opportunità per implementare la nostra economia».

«Il lavoro non è solamente il sostentamento della nostra vita, dei nostri cari, ma è anche l'essenza stessa di ciò che facciamo, la passione che mettiamo nella nostra professione per far crescere la collettività. È dunque una festa importante, dai molti significati, una festa strutturalmente fondante del nostro stare insieme - è stato il messaggio di Toti - Eppure ha un significato in più in questi giorni: stiamo riaprendo il paese dopo oltre un anno di covid, di dolore, di troppi morti, di operatori sanitari stremati per un lavoro che nessuno si aspettava di dover affrontare. Festeggiamo dunque anche il ritorno al lavoro e l'auspicio che molti possano tornare al lavoro nelle prossime settimane».

«Continuiamo, in spirito di collaborazione (che non vuol dire rinunciare alle proprie idee, ma metterle insieme a quelle degli altri per costruire il futuro), questo percorso che abbiamo cominciato per tornare a vivere tutti insieme e per fare tesoro anche di ciò che abbiamo imparato di doloroso in quest'anno conclude Toti - Buon primo maggio a tutti, alle lavoratrici e ai lavoratori, e speriamo in un'Italia che dia tanto lavoro in più di quello che ha dato fino ad oggi alle nostre donne, ai nostri uomini e ai nostri ragazzi che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro».