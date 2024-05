Martedì il primo consiglio regionale di Alessandro Piana come presidente ad interim

Mentre prosegue l'inchiesta sulla corruzione in Liguria con gli interrogatori, martedì 14 maggio è il giorno del primo consiglio regionale con il vicepresidente della Regione Alessandro Piana nei panni di presidente ad interim.

Il sostegno della maggioranza a Piana: "Stessa determinazione"

Il leghista Piana ha preso, seguendo lo statuto regionale, tutte le funzioni del presidente Toti (agli arresti domiciliari) nella pienezza dei poteri. E, come annunciato già da subito, l’attività amministrativa della Regione Liguria prosegue senza soluzione di continuità. Nei giorni scorsi il vicepresidente ha incassato il sostegno della coalizione di centrodestra: "Gli eventi che hanno coinvolto di recente l'amministrazione - hanno fatto sapere i gruppi di maggioranza - non possono cancellare l'impegno e il lavoro con cui la maggioranza ha governato la Regione. Le sfide e le responsabilità da affrontare ogni giorno richiedono la stessa determinazione".

La settimana di Piana come presidente ad interim

Si apre così una settimana - la prossima - in cui la Regione sarà guidata dal vicepresidente. L'ordine del giorno del consiglio regionale sarà dedicato sostanzialmente a una serie di interrogazioni e interpellanze, ma è facile che i gruppi consiliari possano chiedere di commentare la situazione. Tra gli argomenti da discutere, dal depauperamento del personale infermieristico al fondo affitti, dalla "fabbrica dei cassoni" per la diga di Genova a Vado Ligure al piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei forni crematori.

Due le commissioni previste lunedì 13 maggio: in mattinata è prevista in commissione Affari Generali, Istituzionali e Bilancio la discussione del disegno di legge sulle disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale. Da svolgersi, in teoria, le audizioni dell'Agenzia regionale ligure per i Rifiuti e dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Nel pomeriggio, invece, la commissione Salute discuterà la proposta di legge delle opposizioni (promossa da Gianni Pastorino di Linea Condivisa e sottoscritta anche da Pd, M5s e Lista Sansa) sull'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicamente assistito. Previste le audizioni dei presidenti della Camera penale del Foro di Imperia, Movimento per la vita, centro studi "Rosario Livatino", associazione unione Giuristi Cattolici Italiani, della coordinatrice dell'osservatorio legislativo regionale della Conferenza Episcopale Ligure e, infine, del responsabile dipartimento Giustizia penale del Movimento forense. Quando si era iniziato a parlare di una legge regionale per il fine vita in Liguria, lo scorso febbraio, Toti si era detto favorevole.