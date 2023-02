Primarie Pd, tutti i seggi in cui votare a Genova e nei comuni limitrofi: le regole, chi può votare

Si avvicina la data delle primarie del Pd, domenica 26 febbraio, e i dem genovesi si sono organizzati per allestire i seggi in diverse zone del territorio: da Crevari a Nervi, passando per le vallate e con spazi appositi anche nei comuni circostanti, i cittadini che lo vorranno potranno esprimersi per scegliere il prossimo segretario nazionale del Partito Democratico. L'elenco completo dei seggi in fondo all'articolo.

Nei giorni scorsi si è votato nei circoli del Pd in tutta Italia e gli iscritti si sono espressi tra quattro candidati (Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli). Solo i due che hanno avuto la maggior percentuale nei circoli però, ovvero Bonaccini e Schlein, avranno accesso alle primarie del 26, aperte a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni. A Genova, in particolare, tra gli iscritti ha stravinto Elly Schlein. Ma domenica, a contare, sarà il voto nazionale che coinvolgerà anche i non iscritti che si recheranno ai "gazebo".

Chi può votare alle primarie, come, dove e quando

Chi può votare - Per quanto riguarda le informazioni sul voto alle primarie, possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni, i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 ai 18 anni, i lavoratori e gli studenti fuori sede e infine i cittadini italiani residenti o domiciliati all'estero che possono trovare le informazioni sui seggi su www.primariepd2023.it. Non è necessario essere iscritti al Pd, occorre tuttavia dichiarare "di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni", e accettare di essere registrati "nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori".

Quando si vota - Si vota domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20 e gli scrutini sono immediati, dunque con tutta probabilità già in serata si saprà il nome del nuovo segretario nazionale del Pd.

Cosa serve per votare - Per esprimere il proprio voto occorre la tessera elettorale, il documento di identità e 2 euro da versare come contributo per l'organizzazione delle primarie (l'obolo non è richiesto agli iscritti al partito).

I seggi a Genova e nel genovesato