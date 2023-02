Primarie Pd, le liste: lo scrittore Bruno Morchio e la consigliera Cristina Lodi capilista

Anche in Liguria si completano i tasselli verso le primarie del Pd, domenica prossima, e i due contendenti - Stefano Bonaccini ed Elly Schlein - presentano le liste territoriali dei candidati all'assemblea nazionale.

L'assemblea, composta sulla base dei voti ricevuti il 26 febbraio ai "gazebo", voterà ufficialmente il nuovo segretario nazionale e rimarrà poi in vigore per tutta la durata del mandato.

Nelle loro liste in Liguria, nomi conosciuti e meno: Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, ad esempio, punta su personalità già presenti nelle istituzioni, come la consigliera comunale Cristina Lodi (capolista), il consigliere regionale Roberto Arboscello e il sindaco di Ronco Scrivia Rosa Oliveri. Elly Schlein invece ha optato per "new entry" dal volto noto come il "papà" di Bacci Pagano, ovvero lo scrittore Bruno Morchio (capolista) e under 40 come Viola Boero, coordinatrice della segreteria regionale Pd e Martina Caputo, assessora del municipio Valpolcevera. Presente anche Armando Sanna, vice presidente del consiglio regionale.

I tre collegi di queste primarie ricalcano sostanzialmente gli uninominali per l'elezione della Camera dei Deputati, con la differenza che il collegio 2 delle primarie incorpora i collegi 2 e 3 delle politiche e va dunque a prendere un'area più vasta che comprende il levante della provincia di Savona, Genova e buona parte del genovesato.

Nel frattempo Schlein - che in Liguria ha vinto la sfida dei circoli - e Bonaccini sono impegnati in un "rush finale" verso domenica: mentre il presidente della Regione Emilia Romagna è stato a Genova martedì, al teatro Stradanuova, domani sarà la volta della deputata in piazza Don Gallo alle 17,30.

Andiamo a vedere i candidati delle liste territoriali per i due aspiranti segretari nazionali.

Elly Schlein

Collegio 01

Aurora Lessi Alberto Giorgini Ornella Ballesio Simone Anselmo

Collegio 02

Bruno Morchio Viola Boero Omar Peruzzo Martina Caputo Armando Sanna Benedetta Motta Enrico Frigerio Silvia Neonato

Collegio 03

Renata Angelinelli Antonio Bertani Aurora Minichini Luca Gazzano

Stefano Bonaccini

Collegio 01

Roberto Arboscello Manuela Giraudo Giuseppe Monticone Marisa Pastorino

Collegio 02

Cristina Lodi Diego Barontini Erica Roncallo Andrea Visentin Rosa Oliveri Stefano Romairone Maria Antonietta Menchise Simone Barbagallo

Collegio 03