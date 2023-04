Genova che Osa lancia il presidio: "Il lavoro dev'essere pagato, nostro messaggio censurato"

Era stata anche lanciata una campagna di raccolta fondi per ottenere i soldi necessari ad acquistare uno spazio sul maxischermo di piazza Dante, ma alla fine il messaggio che volevano proiettare non sarebbe stato accettato: così i promotori del movimento Genova che Osa hanno deciso di organizzare un presidio davanti a Porta Soprana, oggi, sabato 15 aprile alle 18, per rivelare il contenuto del loro spot, relativo al tema del lavoro da retribuire.

"Come non considerare questo rifiuto a trasmettere un messaggio a pagamento una censura? - spiegano i membri il movimento -. Per questo saremo in piazza perché non ci facciamo mettere a tacere e perché vogliamo che il nostro messaggio si senta forte e chiaro: chi lavora deve essere pagato, soprattutto se lavora per i grandi eventi del comune".

Genova che Osa si focalizza anche sulla festa organizzata in centro proprio oggi con la focaccia "più lunga del mondo": "Il mega evento organizzato da Msc, Bucci e Camera di Commercio per celebrare una nuova nave da crociera si svolge grazie al lavoro di ragazze e ragazzi non retribuiti e reclutati con il meccanismo dell'alternanza scuola-lavoro. Non è un caso isolato, è uno schema consolidato. In questa iniziativa c'è tutta la sintesi dell'idea di città di Bucci: il peggior turismo di massa e il lavoro non retribuito. Senza di noi il giorno dopo si parlerà di record di lunghezza di focaccia e non di chi non viene pagato per il lavoro che fa o chi ha lavori precari, malpagati e insoddisfacenti".