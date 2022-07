Consiglio comunale, Carmelo Cassibba eletto presidente

Carmelo Cassibba è il nuovo presidente del consiglio comunale di Genova.

Lo ha deciso il voto del consiglio comunale riunito per la prima volta per in Bucci bis martedì 5 luglio.

La presidenza dell'Aula Rossa è andata a Cassibba (Vince Genova) con i soli voti della maggioranza: 25 voti e 15 schede bianche. Mentre una preferenza è stata espressa per Donatella Alfonso (Partito Democratico).

"Ringrazio tutte le colleghe ed i colleghi per l’esito della votazione, di cui sono onorato e della quale avverto la responsabilità attribuitami da quest’Aula". Sono le prime parole pronunciate dal neo eletto presidente.

"Auspico e sono certo che tutti i consiglieri mi sosterranno nel ruolo al quale sono stato chiamato e che svolgerò a garanzia di minoranza e maggioranza. Mi ispirerò ai principi di buon andamento e imparzialità, e ai criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, così come previsto dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento del consiglio comunale, garantendo a tutti di poter esprimere liberamente le proprie opinioni, nel reciproco spirito di collaborazione, rispetto della dialettica politica e del ruolo di ciascuno di noi".

"Tutti noi che siamo chiamati a svolgere importanti compiti nel Consiglio Comunale dobbiamo essere consapevoli delle responsabilità che ci aspettano nei prossimi 5 anni, della serietà necessaria per svolgere il ruolo di consiglieri e dell’impegno attento e costruttivo da infondere al nostro operato nell’interesse di tutti i cittadini genovesi e per il bene della nostra città".

Prima dell’elezione dei due vicepresidenti del Consiglio Comunale, il presidente Carmelo Cassibba invita l’Aula ad osservare un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Pericu, sindaco di Genova tra il 1997 e il 2007. L’Aula ha poi eletto vicepresidenti del consiglio comunale i consiglieri Federico Bertorello con 25 voti e Mariajosé Bruccoleri con 14 voti.