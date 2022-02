Comunali, Dello Strologo sui trasporti pubblici: "Io avei scelto il tram"

La presentazione del candidato alle comunali Ariel Dello Strologo, sui social si accende sul finale. Quando si parla di trasporto pubblico e il rappresentante del campo progressista a Genova risponde: "Io avrei scelto il tram". Nel giardino di Mentelocale in via Garibaldi, sabato 12 febbraio alle 16, scoppia l'applauso e nei commenti alla diretta si leggono più voci simili: "Tu sarai il mio sindaco".

"Sul trasporto pubblico il principio che deve guidare l'amministratore è risolvere i problemi nel più ampio raggio possibile. Io avrei scelto il tram, avrebbe significato scegliere l'infrastruttura meno costosa e quindi poter coprire il maggior spazio della città come quella di Nizza. Vedremo se saremo ancora in grado di farlo perché arriviamo in corso d'opera. Non sono un tecnico e devo capire cosa si potrà fare. La funivia di Begato? Vediamo se si risparmia di più con altre tecniche. La monorotaia di Erzelli con quella pendenza non ha senso".

Insieme a Dello Strologo erano presenti i coordinatori cittadini delle diverse forze politiche della coalizione: "Oggi mi presento come candidato, ma non sono solo: sono qui sulla base di un progetto, una proposta credibile e nuova per questa città. Un progetto di lungo periodo che non si esaurisce in questo passaggio. Ci siamo confrontati a lungo e l'elemento centrale che ci unisce è coniugare sviluppo e giustizia sociale".

Per il candidato sindaco: "La lotta alle disuguaglianze non è un punto del programma. È il programma. Ridurre i divari economici, sociali, sanitari. Un quinto della città oggi vive sulla soglia di povertà. Non ci si può occupare di loro solo per assistenzialismo dell'ultimo minuto. Lo sviluppo economico non è solo aprire cantieri, ha senso solo se entra nelle case delle persone. Lo sviluppo ha bisogno di infrastrutture fisiche, ma anche sociali e civili. Dobbiamo rompere l'isolamento della città, ma farci carico dell'emergenza ambientale".