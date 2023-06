"Stufa di tirocini, meglio un lavoro in gelateria": in 150 in piazza Don Gallo per parlare di precariato

Centocinquanta persone in piazza, per parlare di precariato, sfruttamento e paghe da fame durante "E ringrazia che lavori". Giovedì sera in piazza Don Gallo si è radunata una generazione: quella di venti e trentenni costretti a lavorare con contratti di collaborazione o come falsi free lance, senza i diritti base del mondo del lavoro. E così, tra le 12 testimonianze, ecco la storica dell’arte che si mantiene facendo la bidella; la laureata in lingue che dopo una serie di tirocini malpagati si è resa conto che guadagnava di più facendo la gelataia; la psicoterapeuta che a due mesi dal parto era di nuovo al lavoro; il laureato in giurisprudenza che per due mesi ha ricevuto solo proposte di praticantato gratuito; la fotogiornalista che da vent’anni lavora per una grande testata senza mai essere assunta.

Il tema è emerso con forza nelle scorse settimane, quando è diventato virale il discorso dell’ingegnera edile genovese Ornela Casassa, pubblicato sui social dalla consigliera regionale Selena Candia (Lista Sansa) di area rossoverde. Nel video, che ha raggiunto le 3,5 milioni di visualizzazioni sui social, l’ingegnera Casassa raccontava di aver rifiutato uno stipendio da 750 euro "perché così non ci si vive". Casassa è stata tra gli ideatori dell’evento insieme ai partecipanti di quella cena, riuniti sotto il nome di Generazione P: un collettivo di venti e trentenni che si occupa di temi come la difesa dell’ambiente e del territorio, i diritti del lavoro e i diritti civili.

"E ringrazia che lavori", è stato organizzato grazie al supporto di Comunità di San Benedetto al Porto, Good Morning Genova, Adi-Associazione dottorandi e dottori di ricerca, e il coinvolgimento di Nidil Cgil Genova, Uiltemp Liguria, Ullarc-Unione lavoratrici e lavoratori in architettura.

"Abbiamo capito che la mia vicenda di sfruttamento riguarda una generazione intera, per questo siamo state inondate di testimonianze a tal punto di decidere di fare un evento in piazza", ha spiegato Ornela durante l’evento, intervistata dal giornalista di Repubblica Matteo Pucciarelli. "Per anni ci hanno convinto che il lavoro è un favore, quasi un regalo. Ci sono ragazzi e ragazze cresciute in un mercato del lavoro in cui sembra normale rinunciare ai diritti più basilari. E invece dobbiamo rivendicare, anzi, esigere i diritti che ci spettano: a partire da stipendi dignitosi che ci consentano di mantenerci e se vogliamo di mettere su una famiglia".

"Questa è la prima tappa di un percorso che continuerà, per parlare e riflettere su una condizione lavorativa che ormai non riguarda solo i più giovani, ma è estesa anche a persone che sono cresciute lavorando da precarie», spiegano a nome degli attivisti e delle attiviste di Generazione P Ornela Casassa, la consigliera regionale Selena Candia e il consigliere municipale rossoverde Lorenzo Garzarelli. «Dobbiamo distruggere la narrazione della gavetta e del merito che ci viene imposta da chi guadagna grazie a questa logica di sfruttamento. Se ai tirocini seguono altri tirocini o contratti di collaborazione con paghe da fame, anziché assunzioni, non va avanti chi è più bravo: ma solamente chi ha una famiglia alle spalle che può mantenerlo".