Prolungamento del porto verso Voltri, Bucci: "Niente di vero, fidatevi del sindaco"

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha smentito in maniera decisa le voci sul prolungamento del porto di Pra' verso ponente, andando a occupare il tratto di mare davanti a Voltri. Nei giorni scorsi molti residenti si erano detti pronti alla protesta e anche il Municipio Ponente aveva espresso la sua posizione contraria attraverso un ordine del giorno votato dal consiglio. L'intervento, acceso nei toni, è andato in scena durante la 'colazione' del giovedì, in risposta alle domande di alcuni residenti della zona intervenuti all'incontro.

Secondo Bucci è un 'bufala': "Si tratta di una falsità - ha sottolineato il sindaco - . Non ci sono progetti di prolungamento del porto, non abbiamo mai detto una cosa del genere. Oggi arriva fino al rio San Giuliano e rimarrà così. Nessuno ha intenzione di portarlo più a ponente e non so chi abbia messo questa voce in giro, chi lo ha fatto non merita di essere un cittadino genovese, noi siamo persone oneste e non seminiamo zizzania".

"Non esistono progetti, delibere e nemmeno richieste da parte di Psa di allungare il porto verso la spiaggia - ha ribadito Bucci - Non so perché sia uscita questa storia, ma non possiamo occuparci di cose false perché è tempo perso, fidatevi del sindaco".