Potenziamento degli attraversamenti a Voltri, ecco dove e quando

Quattro interventi di potenziamento di altrettanti attraversamenti pedonali a Voltri sono in programma nei prossimi mesi di settembre e ottobre.

Dopo l'estate, insomma, dovrebbe iniziare la messa in sicurezza di alcuni punti ritenuti particolarmente pericolosi sul territorio: sul tavolo ci sono le zone di via Buffa in tre punti (vicino all'istituto scolastico D'Albertis, all'intersezione con via Poerio e con via Laigueglia) e di via Lemerle all'altezza del civico 38. Tutti e quattro gli interventi prevedono potenziamento dell'attraversamento con allargamento del marciapiede.

A informarsi per la zona di Voltri nello specifico è stato il consigliere comunale della lista Rossoverde Filippo Bruzzone durante la commissione consiliare di lunedì. Anche se resta un'incognita la sistemazione di altri punti critici: "Per quel che riguarda via Camozzini in prossimità del capolinea della linea Amt 1 e vicino alla stazione ferroviaria - dice Bruzzone - ci è stato risposto che bisogna aspettare il progetto dei quattro Assi di forza che però non è mai arrivato in aula, dunque non sappiamo cosa succederà. Urgono risposte anche perché l'attraversamento vicino alla stazione è uno dei più pericolosi della delegazione".

Alla fine, Bruzzone ha chiesto alla giunta di poter programmare una serie di incontri nei singoli municipi per discutere delle modifiche sui territori.