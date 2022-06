Spot con Elisabetta Canalis, nuova polemica. Sansa: "Chi paga la cena vip a Portofino?"

Il nuovo spot promozionale della Regione Liguria con Elisabetta Canalis riaccende la polemica politica tra Lista Sansa e Lista Toti, come già accaduto in occasione del video andato in onda durante il Festival di Sanremo.

Ancora una volta Ferruccio Sansa, capogruppo dell'omonima Lista in Consiglio regionale, solleva la questione economica e attacca la giunta Toti: "Grazie alle nostre interrogazioni abbiamo scoperto che lo spot per il Festival di Sanremo con Elisabetta Canalis è costato 240 mila euro di fondi pubblici. Oltre 4 mila euro al secondo, pagati con i nostri soldi. Pensavamo che per decenza la giunta si fermasse lì, e invece, forse per pensare di 'rimediare' a quello spot, si sono aggiunti altri video con la Canalis che vedremo nei prossimi mesi".

"Spesso, però, la pezza è peggio del buco -conclude Sansa - e così oggi siamo venuti a sapere che per questa sera è prevista una cena di gala allo 'Yacht Club Portofino' con Elisabetta Canalis, Giovanni Toti e decine di politici, amministratori, vip e amici del governatore. Caro Toti - si chiede il consigliere regionale - chi paga questo ennesimo evento 'mondano'? E soprattutto: perché?".

Non si è fatta attendere la replica della Lista Toti: "A Ferruccio Sansa non sta bene neppure la presentazione della nuova campagna promozionale della Liguria che si terrà questa sera a Portofino, con Elisabetta Canalis ospite d'onore tra operatori turistici liguri e stakeholder. Il suo problema è la cena 'con tanti invitati vip'. Capiamo che avrebbe preferito chiamare quattro amici in trattoria - contrattaccano gli 'arancioni' - promettendo torta di riso per poi dire loro che è finita. Ma la Liguria non è più questa".

"Siamo una Regione che compete e vince la sfida con tante altre realtà che investono sulla promozione turistica in maniera seria - aggiunge la Lista Toti - a proposito di promozione, l'azione dei nostri operatori che hanno lavorato e resistito contro ogni avversità, e l'impegno della Regione e di Giovanni Toti al loro fianco, sono stati giudicati dai numeri di un turismo ripartito a gonfie vele e già oltre i livelli pre covid. A bocciare la visione di Sansa e dei suoi compagni ci hanno pensato invece per l'ennesima volta i cittadini. Rispondiamo volentieri alla sua domanda. Chi paga stasera? Paga, anzi investe è il termine più corretto, chi sta facendo crescere il territorio e la sua economia".