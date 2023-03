Espansione porto a ponente, l'ira dell'opposizione: "Il sindaco-commissario ci spieghi le sue intenzioni"

Un dibattito pubblico online, tramite il portale Dialoghi in Città, oltre ai passaggi previsti per legge e a passaggi con i municipi e il consiglio comunale. Questo è quanto è previsto dal Comune per affrontare con la cittadinanza il tema del nuovo piano regolatore portuale, dibattito che negli ultimi giorni sta animando soprattutto il ponente genovese. L'argomento è stato affrontato in consiglio comunale da Filippo Bruzzone (lista Rossoverde), Rita Bruzzone (Pd) e Fabio Ceraudo (M5s) allarmati dall'ipotesi di progetto che vedrebbe una consistente espansione del porto proprio davanti a Pra'. Un disegno, quello che sta circolando, criticato anche dal presidente del Municipio Ponente.

"A che punto è l'iter amministrativo? - è la domanda di Filippo Bruzzone - Credo che i territori abbiano diritto di sapere cosa si prospetta nelle zone in cui vivono, bisogna capire se Bucci agisce da sindaco o da commissario". "Questi disegni - aggiunge Rita Bruzzone - stanno dentro i cassetti di una stanza del sindaco, senza condivisione con il territorio e il consiglio comunale. L'operazione dei cassoni della diga a Pra' è un 'cavallo di Troia' per avere questo famoso ampliamento del porto, lo diciamo da tempo in tutte le sedi. Ma il territorio non è d'accordo e non mi si dica che si fermerebbe lo sviluppo del porto. Tutto il ponente ha già detto 'no' a nuove espansioni nel 1999, andammo contro la nostra stessa giunta. Succederà la stessa cosa anche oggi".

"Il ponente verrebbe investito da un'ulteriore servitù - dice Ceraudo - con il Waterfront dite che il levante si riprende il mare, ma lo togliete a ponente. Non possiamo pensare di lasciare il levante alle stelle e il ponente alle stalle. Non vi permetteremo di trasformare questi quartieri in un ghetto, è una 'vision' degna degli anni '40-'50, con il posizionamento degli impianti ad alto impatto ambientale tutti in una zona".

"Le notizie di questi giorni - ha ribadito l'assessore Maresca - sono solo idee preliminari che non fanno parte di alcun processo amministrativo. Genova, come tutti i porti italiani, seguirà l’iter previsto dalla legge: Autorità di Sistema Portuale dovrà redigere una proposta di piano regolatore portuale che dovrà poi essere adottata dal Comitato di gestione portuale ed essere quindi sottoposta al parere di Comune e Regione. In questa fase il Comune sarà parte attiva, con il compito di fare il piano regolatore portuale insieme alle altre istituzioni e con tutte le parti in causa, come i municipi e il consiglio comunale. Ci sarà anche, come già avvenuto in altri casi, un dibattito pubblico sul sito. Sarà dunque un processo trasparente e condiviso, ferme restando le responsabilità decisionali delle amministrazioni rispetto a un piano che andrà a impattare sulla città e che dovrà integrarsi con le future opere infrastrutturali, tipo il Terzo valico e lo spostamento della diga foranea. Infine, l’iter del procedimento dovrà passare al vaglio del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per il parere definitivo".

La risposta però non è piaciuta ai consiglieri che, oltre alla descrizione dell'iter, chiedevano chiarezza sulle indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni prima dell'iter di adozione ufficiale: "Le idee, quando riguardano nuovi riempimenti a ponente, stracciatele" ha detto Filippo Bruzzone, porgendo il volantino della manifestazione di sabato al Sindaco. "L'iter normativo lo conoscevo - ha aggiunto Rita Bruzzone - rispettare la legge va bene, il problema è rispettare il territorio. Voglio sentire dalla vostra voce che non siete d'accordo con il disegno trapelato in questi giorni, invece non abbiamo sentito una parola su quello che avete intenzione di fare". "Saremo a fianco dei cittadini del ponente che merita rispetto" conclude Ceraudo.