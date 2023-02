Confermata l'intitolazione del porto di Nervi a Luigi Ferraro. La protesta: "Era ufficiale della X Mas"

Il dado è tratto e la proposta del Municipio Levante è stata approvata oggi nel corso della commissione toponomastica del Comune: la nuova darsena del porticciolo di Nervi sarà intitolata a Luigi Ferraro e Duilio Marcante, intesi come pionieri della subacquea.

Ma c'è un ma, evidenziato dall'opposizione: Ferraro era stato ufficiale della X Mas, corpo militare della Repubblica di Salò che operò in coordinazione con i reparti tedeschi, durante la seconda guerra mondiale, per contrastare sia l'avanzata degli alleati in Italia sia l'azione della Resistenza.

"Ha rivendicato le sue scelte anche nel dopoguerra"

Il Pd è insorto contro la decisione di intitolare il porticciolo proprio a lui: "Solo il voto dell’assessora Marta Brusoni - dicono i consiglieri dem - ha permesso di approvare la proposta di procedere all’intitolazione della nuova darsena del porticciolo di Nervi a Luigi Ferraro e a Duilio Marcante. Ma la nuova formulazione non può cancellare la verità: come era stato chiaramente ricordato tre anni fa, quando la proposta venne portata in consiglio comunale, Luigi Ferraro, prima dell’attività imprenditoriale nel campo della subacquea italiana, è stato un ufficiale della X Mas di Junio Valerio Borghese, rivendicando anche nel dopoguerra le sue scelte. Nel precedente mandato, tale intitolazione fu approvata in aula solo dai consiglieri di maggioranza tranne uno, mentre opposizione di sinistra e gruppo misto votarono contro, e Anpi e Cgil lanciarono una mobilitazione che, tra le altre cose, riportò oltre settemila firme sotto una petizione contraria all’iniziativa".

La decisione passata per un voto

La votazione di oggi, però, ha capovolto la situazione: "Stamane l’idea è stata ripresentata: chiarite dalla consigliera Pd Donatella Alfonso, rappresentante della minoranza in commissione, ma anche da altri commissari le nette ragioni del no all’intitolazione, si è arrivati al voto: anche la consigliera di maggioranza (Vince Genova) Arianna Viscogliosi ha votato contro. Di fronte a un risultato di parità, il voto dell’assessora, che vale doppio, ha permesso l’approvazione. Ma non vale per nascondere l’assurdità di voler imporre una scelta che non solo ha dimostrato di essere fortemente divisiva, ma che conferma ancora una volta la pericolosa fascinazione di questa giunta verso gli echi del fascismo di ieri e di oggi. Scelte che noi, sempre, contesteremo con ogni mezzo" concludono i consiglieri comunali del Partito Democratico.