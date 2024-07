Valpolcevera, scontro presiedente Romeo-giunta: "Comune non acquisirà area abbandonata, chieda scusa"

"Il Comune di Genova deve chiedere scusa agli abitanti": non usa mezzi termini il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo per parlare della situazione di via Val d'Astico, a Pontedecimo. Il nodo da sciogliere è quello di un'area abbandonata, destinata a parcheggi privati, al centro di un fallimento che sembrava aver trovato una soluzione con consiglio municipale e comunale che avevano votato all'unanimità documenti per l'acquisizione dell'area da parte del Comune. Dopo aver confermato più volte queste intenzioni, "con grande sconcerto - scrivono Romeo e i gruppi di maggioranza del muicipio in una nota - abbiamo appreso che il Comune non ha partecipato all'asta del 16 luglio per una mancata copertura finanziaria di soli 6.500 euro. Cifra irrisoria, soprattutto se confrontata con i milioni di euro spesi per altre operazioni (il paragone al Palasport è chiaro, ndr)".

Una decisione che alla giunta municipale non è proprio andata giù: Pd, Lista Romeo, Azione, M5s e Lista Rossoverde riepilogano la cronistoria, con la volontà del Comune di acquisire l'area confermata dal vicesindaco Pietro Piciocchi il 15 dicembre 2022, e poi diversi incontri tecnici nel 2023, l'inserimento dell'area nel piano di acquisizioni del Comune per l'anno 2024 e l'operazione confermata da una risposta scritta dell'assessore al Patrimonio Francesco Maresca alla consigliera di Azione Cristina Lodi lo scorso aprile.

Maresca e il consigliere delegato alle Vallate Alessio Bevilacqua rispondono parlando di "becera speculazione politica" e illustrando il progetto del posteggio che sorgerà non in via Val D'Astico ma poco lontano. L'operazione costerà 780mila euro e porterà un parcheggio con 200 posti auto. E poi per la strada delle polemiche, "durante l'asta un privato ha concretizzato un’offerta, su un’eventuale futura proposta progettuale l'amministrazione verificherà che questa sia di sviluppo per la zona". Il resto della giunta comunale aggiunge: "In questi mesi di confronto con i vari tavoli attivi sulla Val Polcevera e in particolare sul quartiere di Certosa, interessato da cantieri importanti, abbiamo messo a punto e condiviso con le associazioni un piano per l'estate, rivolto soprattutto alle fasce più fragili e deboli. Dispiace che il presidente del Municipio non abbia partecipato ai tavoli organizzati sulla mobilitò e per il coordinamento dei cantieri perché avrebbe potuto dare importanti e corrette informazioni ai suoi cittadini".

Ribatte Romeo che ricorda invece di aver partecipato a diversi incontri del tavolo tecnico di coordinamento dei cantieri e "in questi sette anni di mandato come presidente del Municipio il mio contributo con proposte concrete non è mai venuto meno. Non aggiungo altro perché ritengo vi sia già abbastanza nervosismo all'interno della giunta".