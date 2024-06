Crollo del marciapiede del ponte di Terralba, a provocarlo sarebbe stato il passaggio di un camion

Sarebbe stato il passaggio di un camion a provocare lo sprofondamento del marciapiede sul ponte di Terralba della scorsa settimana. Lo ha detto l'assessore alle manutenzioni Mauro Avvenente, risponendo all'interrogazione in consiglio comunale della consigliera di Fratelli d'Italia Laura Gaggero.

"Questa interrogazione - ha spiegato Avvenente - ci consente di fare il punto sulla situazione dei marciapiedi. Partiamo dalla piastra di Terralba che ha visto un ammaloramento e le segnalo che l’intervento di ripristino è stato fatto nell’arco di 48 ore. Nella fattispecie del ponte è al vaglio delle telecamere l’individuazione a fini assicurativi ed è stato causato da un camion di grosse dimensioni che ha sfondato la piana".

Avvenente, che aveva già parlato della manutenzione di strade e marciapiedi duranto lo scorso consiglio comunale, ha chiarito anche la situazione sul cedimento del marciapiede di corso Europa, avvenuto appena 24 ore prima. "Per quanto riguarda corso Europa - spiega l'assessore - la situazione è più articolata e sono intervenuti la Polizia locale, i Vigili del fuoco e Aster che ha transennato cinquanta metri di cunicolo, cunicolo dove ci sono diverse sotto utenze, come ce ne sono molte in corso Europa e nel cunicolo. Aster sta facendo le verifiche per vedere il costo della sostituzione delle piane per 50 m, ma il cunicolo è lungo 1,8 km e sarà tutto ispezionato. Le risorse vanno oltre le competenze dell’assessorato che interviene fino a 100mila euro, oltre si parla di lavori pubblici che vanno inseriti nell’apposito piano triennale".

"L’amministrazione - conclude Avvenente - ha a cuore la sicurezza stradale e la manutenzione ordinaria della segnaletica e dell’impiantistica sono inseriti nel programma annuale concordato coi Municipi e con Aster tramite il contratto di servizio e ogni anno programmiamo anche la manutenzione straordinaria. Per l’annualità 2024-2025 c’è un ulteriore piano straordinario per i marciapiedi e per le carreggiate, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti, una volta individuate le necessità manutentive su segnalazione dei Municipi".