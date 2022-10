Ponte sul Branega, pavimentazione ripristinata ma Gozzi insiste: "Perché era già dissestata dopo pochi mesi?"

La pavimentazione del ponte sul Branega, a Pra', è stata ripristinata e il passaggio che porta da una parte all'altra della Fascia di Rispetto è stato riaperto all'uso due giorni fa, il 18 ottobre.

Questo è quanto comunicato dall'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente in risposta a un'interrogazione del consigliere comunale Paolo Gozzi (Vince Genova), dopo l'articolo che, a settembre, parlava del ponte nuovo già dissestato.

Gozzi però non molla e - dopo la risposta lunga una riga che comunica l'avvenuta riapertura dopo la riparazione - torna all'attacco poiché nella sua interrogazione aveva chiesto anche altre cose: "Sono ovviamente molto contento che la pavimentazione del ponte sia stata ripristinata, ma la stringata risposta che ho ricevuto alla mia interrogazione esula il quesito più importante (conoscere le cause di un'anomalia rilevante emersa a pochi mesi dalla realizazione dell'opera e le verifiche promosse circa la regolarità dei lavori e dei collaudi, ndr). Perché non credo che sia normale che un ponte totalmente rinnovato da appena dieci mesi mostri un problema manutentivo così evidente, e alla luce dei 300mila euro di soldi pubblici spesi vorrei che fossero fatte le opportune verifiche e gli opportuni accertamenti".

Il consigliere di maggioranza ha inviato un'altra lettera all'assessore per reiterare la richiesta: "Se non indaghiamo e risolviamo alla base questo genere di criticità non faremo mai alcun passo avanti nella gestione delle manutenzioni di questa città. E la necessità di un passo avanti mi sembra quantomai evidente e urgente".