Amore (Genova Civica): "Multe a chi vive per strada, polizia locale alleata dei più deboli oppure ostile?"

"Tra multe e arredo urbano, questa amministrazione vuole avere un atteggiamento ostile nei confronti dei più deboli che vivono per strada?": questa la domanda del consigliere Stefano Amore (Genova Civica) alla giunta, nell'ambito del consiglio comunale.

Amore ha passato in rassegna alcuni episodi avvenuti di recente: la senzatetto multata mentre dormiva sotto i portici di via XX Settembre (e la colletta che ne è derivata) e altri casi simili, la chiusura della fontanella di Principe dove i clochard andavano spesso a bere, le panchine rimosse vicino all'Acquario. "La polizia locale dev'essere alleata di queste persone, favorendo il servizio di rete sociale che prova a portarle fuori dalla strada dando un'alternativa, o è ostile? Queste persone non si sentono tutelate e non si rivolgono alle forze dell'ordine nemmeno quando ce ne sarebbe bisogno, come in caso di risse. È più importante il decoro o il bene di queste persone?".

"L'amministrazione non ha nessun potere per poter dire alla Polizia locale come applicare un regolamento, regolamento che è stato approvato da questo consiglio nel 2011 su proposta della giunta Vincenzi e che prevede che la polizia locale, in caso si trovi di fronte a persone che fanno bivacco, debba sanzionarla per 200 euro - ha risposto l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino -. L’amministrazione non può dire di non applicare il regolamento, può però modificarlo e lo stiamo facendo per proporre un approccio diverso. Nessun agente di polizia locale può, in nessun modo, interpretare il regolamento: deve applicarlo perché anche solo dare l’ordine di non applicarlo vorrebbe dire commettere una violazione perseguibile. Non c’è stato alcun atteggiamento repressivo, nemmeno su mandato dell’amministrazione che, ripeto, ha la volontà di portare avanti un approccio di recupero e di assistenza nei confronti delle persone con fragilità. L’amministrazione, però, ha anche il diritto e il dovere, nonché l’obbligo, di approcciarsi verso azioni che garantiscano decoro e legalità".