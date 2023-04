"I bambini nascono da un papà e una mamma, tutto il resto è contro natura", polemiche in Municipio

In occasione dell'ultima seduta del consiglio municipale della Bassa Val Bisagno è stata discussa, non senza polemiche, una mozione presentata dai gruppi di opposizione (Genova Civica, Pd, Noi con Massimo Ferrante, Lista Rosso Verde e Movimento 5 Stelle) per impegnare "presidente e giunta a promuovere nei confronti del sindaco e della giunta comunale le registrazioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali indicando quali genitori entrambe le persone che si sono consapevolmente assunte la responsabilità della procreazione".

Un tema caldo a livello nazionale dopo i recenti provvedimenti: dalla bocciatura da parte del Senato del nuovo regolamento della commissione europea per armonizzare le norme sul riconoscimento trasfrontaliero dei figli, anche di coppie omosessuali o nati grazie alla maternità surrogata, e dei loro diritti in tutta l'Ue, fino alla circolare ai prefetti del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, con cui si chiede ai sindaci di non trascrivere gli atti di nascita dei figli e delle figlie delle coppie dello stesso sesso.

La mozione dell'opposizione in Municipio Bassa Val Bisagno

Diverse le polemiche tra maggioranza e opposizione, da una parte il centrosinistra ha presentato la mozione per voce del consigliere Enrico Sergio Davico di Genova Civica che ha preso come esempio le recenti prese di posizione contro il governo dei sindaci di Milano e Savona, Beppe Sala e Marco Russo, e ha sottolineato: "Il dovere anche come amministratori di Municipio a impegnarci affinché tutti i cittadini vengano trattati allo stesso modo, pur trovandoci in un'assemblea che non ha competenze per incidere a livello giuridico".

Boz (Fdi): "Mozione sbagliata, nemmeno da discutere"

Il centrodestra ha contestato la discussione per voce di Paolo Boz di Fratelli d'Italia, sia per il contenuto: "ricco di capziose interpretazioni e omissioni" che per la legittimità della discussione in un consiglio di Municipio: "Mozione che trovo sbagliata nelle premesse, nello scopo e nelle conclusioni - ha dichiarato in aula - e che non si sarebbe dovuta nemmeno discutere in questa sede, solo la bontà d'animo del nostro presidente ha potuto portarla in questa aula. Chiedo ai proponenti di ritirarla".

Il centrosinistra: "Dichiarazioni non accettabili e antidemocratiche"

Dichiarazioni che hanno causato la reazione compatta dell'opposizione. Fabrizio Ivaldi, capogruppo del Partito Democratico ha attaccato: "Le mozioni si presentano e si votano in piena libertà, non si può dire che questo documento non doveva essere presentato", Maria Teresa Ruzza di Noi con Massimo Ferrante cita Voltaire: "Credo sia fondamentale ricordare le sue parole 'Non sono d'accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo' perché quanto detto dal consigliere Boz è un'offesa alla democrazia". Dello stesso avviso anche la collega di lista Maria Carlucci: "Invito tutti a riflettere - ha detto - sullo spirito del 25 aprile ormai vicino, a cui questa giunta e questo consiglio hanno scelto di partecipare, spero si prendano le distanze da queste dichiarazioni". Gabriele Ruocco della lista Rosso Verde è tornato invece sui contenuti: "Serve un segnale d'avanguardia da parte della città più anziana d'Europa, prendendo come esempio quanto successo in altre realtà come Milano". Poi Alfonso Nalbone del Movimento 5 Stelle: "Credo che il consigliere Boz abbia sbagliato a dire che il presidente poteva rifiutare questa mozione. Non si può sostenere una cosa del genere. Si tratta di una mozione politica, che parla di situazioni che riguardano le persone più deboli, va ascoltata e votata da tutti, sia i favorevoli che i contrari". Infine Giorgio Di Lisciandro del Partito Democratico: "Mi stupiscono affermazioni del genere, sembra quasi che una parte politica voglia dettare e indirizzare gli argomenti, respingo fermamente la richiesta di ritiro della mozione, un concetto antidemocratico che va contro ogni principio che regola le nostre assemblee".

Centrodestra contrario: "Non è il luogo adatto in cui parlarne"

Per il centrodestra Paola Valentina Casazza di Liguria al Centro: "Trovo eccessivo questo sdegno - ha detto in aula - ma torno sui contenuti dell'impegnativa. Dovremmo pronunciarci per fare in modo che sindaco e giunta acconsentano la registrazione anagrafica di figli di coppie omogenitoriali? Questo succede per via della pratica della maternità surrogata, che oggi è vietata in Italia da una legge dello Stato. Non vedo perché noi dovremmo impegnarci in tal senso affinché ufficiali dello stato civile compiano un reato. Io penso, e lo dico sinceramente, che i bambini abbiano diritto a una mamma e a un papà". A stemperare la tensione il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Angelo Guidi che ha espresso il parere non favorevole della giunta: "Non credo sia un tema che rientri nelle competenze del Municipio, al di là del fatto che non voglio impegnare sindaco e giunta in tematiche che vanno oltre le nostre competenze e al di là del fatto che non sono favorevole nei contenuti".

Polemiche anche nelle dichiarazioni di voto

Le polemiche sono poi proseguite nel corso delle dichiarazioni di voto; Enrico Sergio Davico di Genova Civica ha replicato: "Non ritiriamo niente, è una mozione, e come tale non deve essere approvata dalla benevolenza di qualcuno. Si tratta di un atto formale e amministrativo che può essere apprezzato o meno e va votato liberamente. Alla consigliera Casazza replico che nell'impegnativa non c'è scritto quanto detto da lei". A fare eco la consigliera Carlucci di Noi con Massimo Ferrante: "Si può diventare genitori anche con l'adozione che è una pratica legale e riconosciuta". Nel centrodestra Stefano Deraco annuncia il voto contrario, ma con qualche distinguo: "Nonostante ritenga - ha dichiarato - che tutti i bambini abbiano gli stessi diritti voterò contro perché non credo che questo sia il luogo adatto per affrontare un discorso del genere". Infine la dichiarazione forte del consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Censi: "Ho ascoltato con attenzione ogni parola che è stata detta da entrambe le parti, da maggioranza e opposizione, dal proponente a chi, come il mio compagno di partito, ha contestato alcuni punti, non ho fiatato perché ho ben chiara la mia intenzione di voto. Voterò no perché secondo natura i bambini nascono da un papà, che di solito è un maschio, e da una mamma, che di solito è una femmina. Tutto il resto per me è contro natura". Replica immediata del consigliere Nalbone del Movimento 5 Stelle: "Esistono due mamme o papà con figli e sono tutti felici, non riesco a capire questo discorso".

Mozione respinta, Davico (Genova Civica): "Affermazioni choc"

La mozione è stata poi respinta con i voti contrari della maggioranza (15) contro i 10 favorevoli della minoranza. Enrico Sergio Davico di Genova Civica commenta: "Ho trovato choccante la dichiarazione del consigliere Censi e trovo che certe affermazioni a ridosso del 25 aprile, dove tutti dovremmo essere uniti nello spirito, non siano accettabili. Chiedere di ritirare una mozione è un atto non democratico, da sempre in Municipio di discutono dei temi più svariati, da quelli locali a quelli più generali e politici". Favorevole alla mozione il consigliere Ruocco (lista Rosso Verde) che risponde: "Rispettando il pensiero di tutti ci tengo a sottolineare che i bambini hanno bisogno di due persone che possano amarli, farli crescere nel migliore dei modi senza fargli mancare nulla, indipendentemente dal sesso dei genitori. Che siano essi un uomo e una donna, due uomini o due donne".