Nuove polemiche tra FdI e Lega, questa volta sulla caccia con arco e frecce

"Galeotta" fu la caccia con arco e frecce, per allargare la frattura nel centrodestra a livello comunale e regionale. Dopo l'azione di mail bombing e le 44mila firme contro il provvedimento, arriva anche l'affondo social di Sergio Gambino, assessore comunale alla Sicurezza e appartenente al partito guidato da Giorgia Meloni: "Autorizzare la caccia con arco e freccia è una decisione veramente incomprensibile oltre che inutile e crudele", indirizzando nuovamente una frecciata alla Lega. Il consiglio regionale della Liguria ha infatti approvato un pacchetto di emendamenti - che prevedono tra le altre cose questo famoso provvedimento - a prima firma del presidente della commissione Attività produttive Alessio Piana, esponente del Carroccio.

Anche Tiziana Ravano, consigliera delegata al Patrimonio del Municipio Levante, quota Fdi, ha sferrato un attacco sempre a mezzo Facebook, prendendosela con Piana: "Ricordatevi chi è il promotore di questa assurdità, neanche a dirlo un cacciatore. I nostri boschi saranno tutto l'anno terreno di caccia e quindi non potremo più fare delle gite, fosse solo per il pericolo di rimanere infilzati da una freccia, povera Regione Liguria".

La giunta regionale ha poi cercato di gettare acqua sul fuoco: "Il provvedimento sulla regolamentazione in Liguria della caccia con arco e frecce, già consentita da una legge nazionale del 1992, - si legge in una nota - non è un’iniziativa della giunta regionale ma è stato approvato dal Consiglio regionale in modo trasversale da maggioranza e opposizione con 23 voti favorevoli su 28 presenti".